Vremea marţi, 3 februarie. Încă o zi de frig și ninsori slabe. Unde se mai încălzește ușor

După o noapte geroasă, ziua de marți, 3 februarie, aduce doar o încălzire timidă. Frigul rămâne accentuat în est și sud, unde sunt așteptate ninsori slabe, polei și intensificări ale vântului, mai ales în zonele montane.

România traversează încă o noapte geroasă, cu temperaturi minime care pot coborî până la -16 grade Celsius, în special în zonele estice și sudice ale țării. Deși pe parcursul zilei se va resimți o ușoară creștere a valorilor termice în majoritatea regiunilor, iarna își va menține caracterul sever în multe zone, mai ales în cele extracarpatice, potrivit prognozei ANM.

În primele ore ale zilei, vremea va fi rece în întreaga țară, cu ger accentuat în Moldova, Oltenia, estul și sud-estul Transilvaniei, dar și pe suprafețe mai restrânse din Muntenia și Dobrogea. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare, iar ninsorile slabe vor apărea izolat la munte, în Maramureș, Transilvania, nordul Olteniei și al Munteniei.

Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări locale în sudul Banatului și pe litoral.

Pe timpul zilei, temperaturile vor marca o creștere în cea mai mare parte a țării. Cu toate acestea, în regiunile extracarpatice, vremea va rămâne deosebit de rece, local geroasă, în special în Moldova, Oltenia, estul și sud-estul Transilvaniei, precum și în unele zone din Muntenia și Dobrogea.

Cerul va avea înnorări temporare, iar precipitațiile vor fi slabe și variate, înregistrându-se ninsori locale la munte și în nord-vestul Moldovei, precipitații mixte în Maramureș și Transilvania şi ploi izolate în Banat și Crișana.

Izolat, se va forma polei, existând condiții de depuneri de chiciură. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în Banat, iar pe timpul nopții și în zona montană înaltă, precum și pe arii restrânse din Moldova, rafalele vor atinge viteze de 40-60 km/h.

În Munții Banatului și în vestul Carpaților Meridionali, vântul va avea intensificări puternice, cu rafale ce pot depăși 80-90 km/h.

Temperaturile maxime se vor încadra între -9 grade în nordul Moldovei și 8 grade Celsius în Dealurile de Vest, în timp ce minimele nocturne vor fi cuprinse între -10 și 5 grade.

În Capitală

În București, vremea se va menține deosebit de rece. Cerul va prezenta înnorări temporare, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi cuprinsă între -2 și 0 grade Celsius, iar minima nopții va coborî la valori între -8 și -6 grade.

La munte

În zonele montane, cerul va fi temporar noros, iar precipitațiile vor fi slabe, predominant sub formă de ninsoare, pe arii locale. Izolat, se va forma polei. Vântul va sufla slab și moderat, însă va avea intensificări temporare în zona montană înaltă și pe arii restrânse din Moldova, cu rafale de 40–60 km/h.

În Munții Banatului și în vestul Carpaților Meridionali, vântul va sufla cu putere, rafalele putând depăși 80-90 km/h.