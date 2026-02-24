search
Marți, 24 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Iarna nu se dă plecată. Cod portocaliu de viscol la munte, iar în restul țării bate vântul și sunt anunțate ploi

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

ANM a emis mai multe avertizări Cod portocaliu de viscol și ninsori în zonele montane. În restul țării va ploua și va bate vântul.

Iarna nu se dă dusă FOTO: Shutterstock
Iarna nu se dă dusă FOTO: Shutterstock

De marți, 24 februarie, de la ora 10.00 până joi, 26 februarie, la ora 8.00 este în vigoare în întreaga țară o informare meteorologică.

Conform acesteia, marți, vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării, iar până în dimineața zilei de joi îndeosebi în jumătatea de est. Vor predomina ploile, dar în centru, în est, iar în noaptea de miercuri spre joi și în sud-est, vor fi perioade cu lapoviță, măzăriche și ninsoare. Se vor acumula cantități de apă de 10…15 l/mp. În Carpații Meridionali și de Curbură, cantitățile de apă vor fi local de 15…30 l/mp, se va depune strat nou de zăpadă de 10…15 cm, iar la altitudini în general de peste 1700 m de 20…30 cm. Izolat se va forma polei și ghețuș.

  Vântul va avea intensificări marți în cea mai mare parte a teritoriului, iar miercuri îndeosebi în centru, în est și în extremitatea de sud-vest. În zonele joase de relief și la munte vor fi viteze de 40…55 km/h și pe alocuri de 60…70 km/h, viscolind temporar ninsoarea, în zona montană și pesuprafețe mici în Moldova și Transilvania, iar miercuri și în noaptea de miercuri spre joi pe suprafețe mai mici și în Muntenia și Dobrogea. În zona montană înaltă, vor fi rafale de 70…80km/h și de peste 90…100 km/h în Carpații Meridionali și de Curbură, la altitudini de peste 1500 m, unde va fi viscol și se va reduce vizibilitatea semnificativ.  

Coduri portocalii la munte

Meteorologii au emis pentru zilele următoare mai multe avertizări Cod portocaliu, care vizează zonele montane.

Una dintre avertizări este în vigoare marți de la ora 12.00 până la ora 20.00. La altitudini de peste 1500 m, în Carpații Meridionali și local în Carpații de Curbură, va fi viscol puternic, astfel că vântul va avea rafale de 80…110 km/h, troienind zăpada, iar vizibilitatea va scădea sub 50 m.

O altă avertizare Cod portocaliu intră în vigoare marți seara și este valabilă până miercuri la ora 10.00. În Carpații Meridionali și local în Carpații de Curbură, la altitudini de peste 1500 m, va fi viscol puternic, astfel că vântul va avea viteze la rafală de 80…110 km/h, troienind zăpada, iar vizibilitatea va scădea sub 50 m.

O a treia avertizare Cod portocaliu va fi în vigoare miercuri. La altitudini în general de peste 1700 m în Carpații Meridionali și local în Carpații de Curbură, vântul va avea viteze la rafală de 80…110 km/h, va viscoli și va troieni zăpada deja depusă și va determina o vizibilitate sub 50 m.

Mai multe coduri galbene

Marți, între orele 10.00 și 20.00, va fi Cod galben de viscol și strat de zăpadă. În Carpații Meridionali, în Carpații de Curbură și local în Carpații Occidentali, vântul va avea intensificăricu viteze de 60…85 km/h, temporar va ninge viscolit și se va depune strat de zăpadă, în medie de 10…15 cm și vizibilitatea va fi redusă sub 100 m.

O altă avertizare Cod galben este în vigoare tot marți, între orele 10.00 și 20.00, și vizează Banatul, Oltenia, local Transilvania și sud-vestul Munteniei. În aceste zone vântul va prezenta intensificări cu viteze de 50…70 km/h.

Tot o avertizare Cod galben este valabil în noaptea de marți spre miercuri. În Carpații Meridionali și local în Carpații de Curbură, vântul va avea intensificări cu viteze de 60…85 km/h, temporar va ninge viscolit și se va depune strat de zăpadă, în medie de 10…15 cm și vizibilitatea va fi redusă sub 100 m.

De asemenea, miercuri, conform unui alt Cod galben, în Carpații Meridionali și local în Carpații Occidentali și de Curbură, vântul va avea viteze la rafală de 70…85 km/h, va viscoli și va troieni zăpada deja depusă și va determina o vizibilitate sub 100 m.

O altă avertizare Cod galben este valabilă miercuri între orele 10.00 și 20.00. Conform acesteia, vântul va prezenta intensificări în cea mai mare parte a Moldovei, local în Transilvania, în vestul și sud-vestul Olteniei și în nordul Dobrogei, cu viteze de 50…70 km/h.

Meteo

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
O femeie din SUA a fost dată dispărută în urmă cu 24 de ani. Acum a fost găsită, dar nu vrea să ia legătura cu familia
digi24.ro
image
Premierul Ilie Bolojan, nemilos cu miniștrii care vor pierde bani din PNRR: ”Revocări din funcție”
stirileprotv.ro
image
Zodia binecuvântată de DIVINITATE în martie 2026. Va trage cu siguranță „lozul” câștigător
gandul.ro
image
Magazine Auchan din România vizate de un apropiat al premierului maghiar Viktor Orban
mediafax.ro
image
Out de la Inter din vară! Veste proastă pentru Cristi Chivu înaintea meciului decisiv cu Bodo/Glimt
fanatik.ro
image
Medic psihiatru, despre efectele dependenței copiilor de social media. Gabriel Diaconu: „Sevrajul vine cu furie, panică, depresie, gânduri suicidare”
libertatea.ro
image
Un bărbat a cumpărat un bilet câștigător la loto din magazinul unde lucra, după ce s-au extras numerele. Premiul: 12 milioane de dolari
digi24.ro
image
„Satul-fantomă” descoperit de exploratorii Jocurilor Olimpice: „Ne-a șocat!”
gsp.ro
image
Cristiano Ronaldo, surpriză uriașă!
digisport.ro
image
Zelenski, anunț surprinzător: „Suntem pregătiți pentru compromisuri!” / Condiția impusă de Ucraina
stiripesurse.ro
image
Adriana Bahmuţeanu face acuzaţii grave în dosarul de proxenetism în salonul de masaj erotic lângă care locuiește
antena3.ro
image
Au murit sub ochii fetiței lor de 6 ani, după ce mașina în care se aflau a fost lovită în plin de un alt șofer
observatornews.ro
image
Florin Prunea a divorțat, după 35 de ani de căsnicie. Care este motivul real al despărțirii de Lidia
cancan.ro
image
Zi decisivă pentru ajutoare la pensie de 1.000 lei. De ce ezită Bolojan să dea bani în plus pensionarilor?
newsweek.ro
image
FOTO. Renegatul lui Gigi Becali și-a părăsit soția și s-a cuplat cu ispita de la Insula Iubirii
prosport.ro
image
Mesaje scurte și romantice de Dragobete 2026 pentru SMS sau WhatsApp
playtech.ro
image
Cum și-a umilit FCSB adversarele în SuperLiga. Craiova, Rapid și Dinamo sunt mult sub echipa lui Gigi Becali
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
"NU" pentru Donald Trump. Casa Albă a rămas fără replică
digisport.ro
image
În Europa a fost descoperit cel mai mare lac subteran din lume: e foarte bogat în minerale și e la peste 100 m adâncime
stiripesurse.ro
image
DOAMNE FEREȘTE, în ce hal au putut să moară! Marius și Daniel se întorceau spre casă atunci când mașina lor a... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
wowbiz.ro
image
BREAKING NEWS! Se cere ARESTAREA lui Bolojan! Este acuzat de abuz în serviciu!
romaniatv.net
image
Dragobete, ziua iubirii sărbătorită în România. De unde a pornit această tradiție
mediaflux.ro
image
„Satul-fantomă” descoperit de exploratorii Jocurilor Olimpice: „Ne-a șocat!”
gsp.ro
image
Când a murit, de fapt, Jeffrey Epstein. Cauza morții magnatului pedofil n-ar fi fost sinucidere. Dezvăluiri care răstoarnă ancheta în SUA
actualitate.net
image
Ce a pățit un vlogger danez în timp ce făcea autostopul la noi în țară: „Tot ce ați auzit despre România e greșit”
actualitate.net
image
Pensii mai mari de la 1 iulie 2026. E vorba de românii care au lucrat în această țară din Europa
click.ro
image
5 zodii care își pot schimba destinul între Dragobete și 1 Martie. Astrele anunță evenimente majore în viața acestor nativi
click.ro
image
Cum se gătesc oladiile, preferatele Annei Lesko. Preparatul este de origine rusească și te va face să te lingi pe degete
click.ro
Prințul Andrew Charles jpg
”Neața, imbecililor!” Andrew, profilul grobianului clasic, abuzator toată viața sa. Cum îi saluta pe angajați la Palat
okmagazine.ro
Trufe cu lamaie Sursa foto shutterstock 2141596615 jpg
Trufe cu lămâie, desertul cu lămâie pe care nu vrei să‑l împarți cu nimeni!
clickpentrufemei.ro
Afișul oficial al filmului „La răscruce de vânturi” face o trimitere directă, din punct de vedere vizual, la filmul clasic “Pe aripile vântului”
„La răscruce de vânturi” - Un roman clasic între ecranizări vechi și noi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de la A până la Z”
image
Pensii mai mari de la 1 iulie 2026. E vorba de românii care au lucrat în această țară din Europa

OK! Magazine

image
Festivi, dar tensionați, reci, oarecum înstrăinați. William și Kate nu și-au putut ascunde îngrijorarea, sunt momente grele pentru monarhie

Click! Pentru femei

image
Cel mai controversat moment de la BAFTA. Cine a sărit la bătaie chiar pe covorul roșu?

Click! Sănătate

image
3 obiceiuri care te pot face insuportabil pe măsură ce îmbătrânești