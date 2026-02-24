Iarna nu se dă plecată. Cod portocaliu de viscol la munte, iar în restul țării bate vântul și sunt anunțate ploi

ANM a emis mai multe avertizări Cod portocaliu de viscol și ninsori în zonele montane. În restul țării va ploua și va bate vântul.

De marți, 24 februarie, de la ora 10.00 până joi, 26 februarie, la ora 8.00 este în vigoare în întreaga țară o informare meteorologică.

Conform acesteia, marți, vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării, iar până în dimineața zilei de joi îndeosebi în jumătatea de est. Vor predomina ploile, dar în centru, în est, iar în noaptea de miercuri spre joi și în sud-est, vor fi perioade cu lapoviță, măzăriche și ninsoare. Se vor acumula cantități de apă de 10…15 l/mp. În Carpații Meridionali și de Curbură, cantitățile de apă vor fi local de 15…30 l/mp, se va depune strat nou de zăpadă de 10…15 cm, iar la altitudini în general de peste 1700 m de 20…30 cm. Izolat se va forma polei și ghețuș.

Vântul va avea intensificări marți în cea mai mare parte a teritoriului, iar miercuri îndeosebi în centru, în est și în extremitatea de sud-vest. În zonele joase de relief și la munte vor fi viteze de 40…55 km/h și pe alocuri de 60…70 km/h, viscolind temporar ninsoarea, în zona montană și pesuprafețe mici în Moldova și Transilvania, iar miercuri și în noaptea de miercuri spre joi pe suprafețe mai mici și în Muntenia și Dobrogea. În zona montană înaltă, vor fi rafale de 70…80km/h și de peste 90…100 km/h în Carpații Meridionali și de Curbură, la altitudini de peste 1500 m, unde va fi viscol și se va reduce vizibilitatea semnificativ.

Coduri portocalii la munte

Meteorologii au emis pentru zilele următoare mai multe avertizări Cod portocaliu, care vizează zonele montane.

Una dintre avertizări este în vigoare marți de la ora 12.00 până la ora 20.00. La altitudini de peste 1500 m, în Carpații Meridionali și local în Carpații de Curbură, va fi viscol puternic, astfel că vântul va avea rafale de 80…110 km/h, troienind zăpada, iar vizibilitatea va scădea sub 50 m.

O altă avertizare Cod portocaliu intră în vigoare marți seara și este valabilă până miercuri la ora 10.00. În Carpații Meridionali și local în Carpații de Curbură, la altitudini de peste 1500 m, va fi viscol puternic, astfel că vântul va avea viteze la rafală de 80…110 km/h, troienind zăpada, iar vizibilitatea va scădea sub 50 m.

O a treia avertizare Cod portocaliu va fi în vigoare miercuri. La altitudini în general de peste 1700 m în Carpații Meridionali și local în Carpații de Curbură, vântul va avea viteze la rafală de 80…110 km/h, va viscoli și va troieni zăpada deja depusă și va determina o vizibilitate sub 50 m.

Mai multe coduri galbene

Marți, între orele 10.00 și 20.00, va fi Cod galben de viscol și strat de zăpadă. În Carpații Meridionali, în Carpații de Curbură și local în Carpații Occidentali, vântul va avea intensificăricu viteze de 60…85 km/h, temporar va ninge viscolit și se va depune strat de zăpadă, în medie de 10…15 cm și vizibilitatea va fi redusă sub 100 m.

O altă avertizare Cod galben este în vigoare tot marți, între orele 10.00 și 20.00, și vizează Banatul, Oltenia, local Transilvania și sud-vestul Munteniei. În aceste zone vântul va prezenta intensificări cu viteze de 50…70 km/h.

Tot o avertizare Cod galben este valabil în noaptea de marți spre miercuri. În Carpații Meridionali și local în Carpații de Curbură, vântul va avea intensificări cu viteze de 60…85 km/h, temporar va ninge viscolit și se va depune strat de zăpadă, în medie de 10…15 cm și vizibilitatea va fi redusă sub 100 m.

De asemenea, miercuri, conform unui alt Cod galben, în Carpații Meridionali și local în Carpații Occidentali și de Curbură, vântul va avea viteze la rafală de 70…85 km/h, va viscoli și va troieni zăpada deja depusă și va determina o vizibilitate sub 100 m.

O altă avertizare Cod galben este valabilă miercuri între orele 10.00 și 20.00. Conform acesteia, vântul va prezenta intensificări în cea mai mare parte a Moldovei, local în Transilvania, în vestul și sud-vestul Olteniei și în nordul Dobrogei, cu viteze de 50…70 km/h.