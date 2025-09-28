search
Duminică, 28 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Dimineață cu minus 6,4 grade Celsius. Unde s-a înregistrat cea mai scăzută temperatură din ţară

0
0
Publicat:

Staţia meteo Miercurea-Ciuc a înregistrat, duminică dimineaţa, o minimă de minus 6,4 grade Celsius, aceasta fiind cea mai scăzută temperatură consemnată la nivel naţional.

Vreme rece în ultimul weekend de septembrie FOTO: Adevărul
Vreme rece în ultimul weekend de septembrie FOTO: Adevărul

Staţia meteo Miercurea-Ciuc a înregistrat, duminică dimineaţa, o minimă de minus 6,4 grade Celsius.

De asemenea, la Centrul Meteorologic Regional Transilvania-Sud Sibiu, şi în alte localităţi din Harghita s-au consemnat valori negative, respectiv minus 3,8 grade Celsius la Joseni, minus 2,7 grade Celsius la Topliţa şi minus 1,4 grade Celsius, la staţia de munte Bucin, scrie Agerpres.

Singura excepţie o reprezintă staţia meteo Odorheiu Secuiesc, care a înregistrat o minimă pozitivă de +1,7 grade Celsius.

Meteorologul Raul Cioc a explicat că aceste temperaturi scăzute au fost determinate de un front de aer rece, cerul senin şi prezenţa fenomenului de inversiune termică.

De asemenea, în mai multe locuri din judeţ s-a semnalat şi brumă.

În nopţile următoare, vremea se va menţine rece, urmând ca apoi temperaturile să crească uşor.

Valorile înregistrate duminică sunt obişnuite în Harghita, pentru finalul lunii septembrie, şi i-a determinat pe mulţi locuitori să pornească centralele de apartament sau să facă focul în sobe.

La Miercurea-Ciuc, furnizarea încălzirii în sistem centralizat se face deja, parţial, în unităţi de învăţământ şi la spital.

Potrivit informaţiilor furnizate de Societatea de Gospodărire Comunală GOSCOM Miercurea-Ciuc, agentul termic va fi furnizat, de săptămâna viitoare, şi în apartamentele racordate la sistemul centralizat.

Meteo

Top articole

Partenerii noștri

image
Frig, ploi și ninsori în România: primele zile de octombrie aduc vreme mai rece decât de obicei. Anunțul meteorologilor
digi24.ro
image
Traian Băsescu: 28 Septembrie 2025, ziua în care Moldova îi va administra o bătaie umilitoare lui Vladimir Putin
stirileprotv.ro
image
Ora de iarnă 2025 | Lista țărilor care au renunțat la schimbarea orei. Ce se întâmplă în România
gandul.ro
image
Poliţia din Iaşi s-a autosesizat cu privire la cazul copiilor decedaţi în spital
mediafax.ro
image
Cât de gravă e accidentarea lui Denis Draguș! “Era terminat! Am vorbit deja cu Marijana din Serbia”. Ratează meciul România – Austria?!
fanatik.ro
image
„O țară mică îi va administra o bătaie umilitoare lui Vladimir Putin”. Mesajul lui Traian Băsescu, transmis înainte de alegerile din Republica Moldova
libertatea.ro
image
Summitul militar neașteptat al lui Pete Hegseth stârnește îngrijorare și speculații. Teoria Gen. Ben Hodges, legată de Germania 1935
digi24.ro
image
Modelul care a avut o relație cu Yamal rupe tăcerea: „Agentul are un calendar de fete pentru el”
gsp.ro
image
La 30 de ani, a ieșit un puști de 17 ani și a spus totul, după ce imaginile au făcut înconjurul lumii și a aflat adevărul
digisport.ro
image
S-a aflat cauza morții Ioanei Popescu. Iubitul jurnalistei, mesaj sfâșietor
stiripesurse.ro
image
21 de zimbri au fost găsiți morți în Munții Țarcu. S-au luat probe, iar concluziile analizelor sunt îngrijorătoare
antena3.ro
image
Tradiţia păstrată cu sfinţenie care a dat viaţă unui festival. Oamenii vin de la sute de kilometri pentru asta
observatornews.ro
image
Anunț OFICIAL despre moartea Ioanei Popescu, de la Spitalul Sfântul Ioan! Misterul a fost elucidat
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, apariție incendiară în costum de baie. Imagini fără inhibiții
prosport.ro
image
Poţi construi fără autorizaţie dacă ai plătit amenda la primărie? Ce spune legea
playtech.ro
image
Ce studii are, de fapt, Gică Popescu. Puțini știu asta despre căpitanul ”Generației de Aur”: ”Am luat nota 10”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Benfica i-a pus pe masă 9.000.000 € lui Gigi Becali! Patronul FCSB-ului n-a stat pe gânduri
digisport.ro
image
Adevărul din spatele scandalului: Pacient oncologic ținut în viață de hotărâri judecătorești, în timp ce autoritățile luptă să-i oprească tratamentul vital
stiripesurse.ro
image
Anchetă la Timișoara după ce doi elevi minori s-au filmat în timp ce întrețineau relații intime în toaleta școlii. Aceștia au vândut înregistrarea colegilor
kanald.ro
image
Șterge emailurile din Gmail cu aceste doua cuvinte, avertisment pentru utilizatorii Google...
playtech.ro
image
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
wowbiz.ro
image
Cât de bogat este, de fapt, Serghei Mizil. Ce pensie încasează lunar de la stat
romaniatv.net
image
Luna Nouă din 2 octombrie. Cum influențează semnele de pământ
mediaflux.ro
image
Viața unui fotbalist ieșit la pensie. „Trebuie să lucrez mult ca taximetrist”
gsp.ro
image
Cine este Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei. Este preferat de mulți în locul lui Nicușor
actualitate.net
image
Șase copii au murit din cauza unei bacterii dintr-un spital din România. Cât de contagioasă e
actualitate.net
image
Viața Ioanei Popescu, un întreg chin! Boala cu care s-a confruntat mama sa: „Era să omoare niște copii”
click.ro
image
Serialul genial de pe Netflix pe care nu trebuie să-l ratezi. Are o poveste captivantă și a fascinat toți românii: Shameless US
click.ro
image
Când se plătesc pensiile în octombrie 2025. Modificări față de calendarul obișnuit
click.ro
Kate Middleton foto profimedia (22) jpg
„Rochia transparentă” care face furori printre vedete și care a fost purtată chiar și de Kate Middleton! Apariția ei îndrăzneață
okmagazine.ro
back view woman astral wallpaper jpg
Horoscop bilunar 26 septembrie – 9 octombrie: Soarele și Luna Nouă în Balanță aduc echilibru și noi începuturi
clickpentrufemei.ro
Monument din piatră vechi de 5.000 de ani, descoperit de arheologii din Spania (© Universidad de Cádiz)
Monument din piatră vechi de 5.000 de ani, care adăpostește mai multe morminte, descoperit de arheologi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ioana Popescu, jurnalista excentrică, salvată de la moarte de trei ori. Cine i-a semnalat pericolul: „Mă trăgea de picior și m-a dus în bucătărie”
image
Viața Ioanei Popescu, un întreg chin! Boala cu care s-a confruntat mama sa: „Era să omoare niște copii”

OK! Magazine

image
Răbufnirea furioasă a Prințului Harry, într-un comunicat incredibil: "Vor să-mi saboteze împăcarea cu tatăl meu!"

Click! Pentru femei

image
Numărul angelic pentru abundență și succes, în funcție de zodie

Click! Sănătate

image
Horoscopul lunii octombrie 2025: dragoste, bani și sănătate