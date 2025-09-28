Dimineață cu minus 6,4 grade Celsius. Unde s-a înregistrat cea mai scăzută temperatură din ţară

Staţia meteo Miercurea-Ciuc a înregistrat, duminică dimineaţa, o minimă de minus 6,4 grade Celsius, aceasta fiind cea mai scăzută temperatură consemnată la nivel naţional.

Staţia meteo Miercurea-Ciuc a înregistrat, duminică dimineaţa, o minimă de minus 6,4 grade Celsius.

De asemenea, la Centrul Meteorologic Regional Transilvania-Sud Sibiu, şi în alte localităţi din Harghita s-au consemnat valori negative, respectiv minus 3,8 grade Celsius la Joseni, minus 2,7 grade Celsius la Topliţa şi minus 1,4 grade Celsius, la staţia de munte Bucin, scrie Agerpres.

Singura excepţie o reprezintă staţia meteo Odorheiu Secuiesc, care a înregistrat o minimă pozitivă de +1,7 grade Celsius.

Meteorologul Raul Cioc a explicat că aceste temperaturi scăzute au fost determinate de un front de aer rece, cerul senin şi prezenţa fenomenului de inversiune termică.

De asemenea, în mai multe locuri din judeţ s-a semnalat şi brumă.

În nopţile următoare, vremea se va menţine rece, urmând ca apoi temperaturile să crească uşor.

Valorile înregistrate duminică sunt obişnuite în Harghita, pentru finalul lunii septembrie, şi i-a determinat pe mulţi locuitori să pornească centralele de apartament sau să facă focul în sobe.

La Miercurea-Ciuc, furnizarea încălzirii în sistem centralizat se face deja, parţial, în unităţi de învăţământ şi la spital.

Potrivit informaţiilor furnizate de Societatea de Gospodărire Comunală GOSCOM Miercurea-Ciuc, agentul termic va fi furnizat, de săptămâna viitoare, şi în apartamentele racordate la sistemul centralizat.