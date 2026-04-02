Toni Greblă, găsit incompatibil de ANI: ar fi semnat trei ordine pentru a-și mări salariul

Agenţia Naţională de Integritate (ANI) a constatat că fostul preşedinte al Autorităţii Electorale Permanente (AEP) Toni Greblă s-a aflat în conflict de interese administrativ şi incompatibilitate întrucât a semnat trei ordine prin care i s-a majorat salariul încasat, iar în timp ce era preşedintele Secţiei de drept privat a Consiliului Legislativ a fost şi şef al AEP.

”În perioada martie 2023 – septembrie 2024, a semnat în calitate de preşedinte al Autorităţii Electorale Permanente 3 ordine care au produs un folos material pentru sine, reprezentat de majorarea veniturilor de natură salarială încasate în exercitarea funcţiei”, a arătat ANI.

Astfel, au fost încălcate art. 70 şi art. 72 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu prevederile art. 39 alin. (1) din OUG nr. 57/2009.

De asemenea, în perioada 28 martie 2023 – 28 februarie 2025, simultan cu deţinerea funcţiei de preşedinte al Secţiei de drept privat a Consiliului Legislativ, Greblă a exercitat şi funcţia de preşedinte al Autorităţii Electorale Permanente, fiind încălcate art. 25 şi art. 26 din Legea nr. 73/1993.

Toni Greblă a fost revocat din funcția de președinte al AEP în februarie 2025. El a afirmat atunci că a restituit banii pe care proveniți din calculul greșit al indemnizației sale.

„Interpretarea eronată a prevederilor care privesc indemnizația președintelui AEP. Acest lucru s-a întâmplat în prima zi a mandatului meu la Autoritatea Electorală Permanentă în 31 martie 2023 și a fost consemnată într-un ordin care a fost semnat de șapte directori ai AEP, înainte de a fi semnat din punct de vedere formal de către mine. Repet, eram în prima zi de mandat”, a spus Greblă.