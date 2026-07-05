Zece români au fost arestați în Spania după o serie de jafuri spectaculoase din camioane în mers

Zece români arestați în Spania după jafuri ca-n filme: hoții atacau din mers camioane pentru a fura electrocasnice de lux.

Zece români au fost arestați în Spania, după o operațiune comună a poliției iberice și române. Ei sunt acuzați că jefuiau în mers tiruri și camioane pe autostrăzile din vestul Europei. Pagubele ajung la circa 500.000 de euro, doar din cazurile din Spania.

Au fost jafuri similare și în alte țări din Europa în Italia, în Germania, în Marea Britanie și în Franța. Metoda este numită de polițiști metoda surfer-ului, scrie Digi24.

Practic infractori identificau un TIR pe care doreau să-l jefuiască, îl urmăreau cu autostradă și îl încetineau înconjurându-l cu propriile lor autoturisme. În momentul în care era sigur că nu sunt văzuți, o dubă în care erau mai mulți hoți se punea chiar în spatele tirului, mergea cu aceeași viteză și din mers tăiau sigiliul ușilor, intrau și furau obiectele pe care voiau să le jefuiască. Apoi se făceau nevăzuți.

Șoferii de tur-uri nu și-a dat seama că au fost jefuiți doar atunci când ajungeau la destinație. Hoții furau în special electrocasnice. Au fost prinși când au încercat să valorifice bunurile furate, mai multe televizoare scumpe.