Wizz Air anunță o întrerupere temporară planificată pentru actualizarea sistemelor sale digitale

Wizz Air anunță o întrerupere temporară planificată pentru actualizarea sistemelor sale digitale0
Wizz Air va întrerupe temporar accesul la platformele sale de rezervări și servicii digitale pentru clienți, timp în care compania aeriană va implementa o actualizare programată a sistemelor sale, menită să îmbunătățească fiabilitatea, stabilitatea și experiența generală a clienților.
„Toate zborurile vor opera conform programului, iar pasagerii care au efectuat deja check-inul sau au descărcat permisele de îmbarcare nu vor fi afectați. Wizz Air recomandă pasagerilor care călătoresc în intervalul menționat să finalizeze check-inul online și să descarce permisele de îmbarcare înainte de începerea întreruperii planificate a sistemelor. Însă, dacă este necesar, check-inul la aeroport va fi disponibil în mod gratuit în acest interval”, a informat compania.
Întreruperea planificată a serviciilor va avea loc în următorul interval: 25 februarie, 23:00 CET – 26 februarie, 08:00 CET.
În acest interval, clienții nu vor putea accesa mai multe servicii digitale, inclusiv:
• Rezervarea de zboruri noi
• Modificarea rezervărilor existente
• Check-inul online
• Funcțiile de rezervare din aplicația mobilă Wizz Air
• Utilizarea voucherelor și a serviciilor disponibile în cont
Anastasia Novak, Corporate & Sustainability Communications Manager la Wizz Air, a spus: „Ne angajăm să oferim o experiență eficientă și de încredere pentru clienții noștri. Această actualizare planificată va aduce mai multe îmbunătățiri sistemelor noastre și va sprijini dezvoltarea viitoare a platformelor digitale. Le mulțumim clienților pentru înțelegere pe durata implementării acestor lucrări esențiale, necesare pentru o experiență mai bună”.
