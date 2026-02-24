Volumul de dosare crește alarmant: CSM caută soluții pentru normarea activității instanțelor

Consiliul Superior al Magistraturii anunță că își continuă demersurile pentru adoptarea unui mecanism de normare a activității instanțelor, în contextul creșterii semnificative a volumului de dosare și al lipsei de personal din sistemul judiciar.

Potrivit unei informări transmise de Consiliul Superior al Magistraturii, instituția se află în prezent într-un proces de consultare cu toate instanțele judecătorești, precum și cu barourile, pentru a identifica „cauzele prioritare ce vor fi avute în vedere în cadrul mecanismului elaborat”.

În acest context, CSM precizează că la data de 3 martie 2026 va avea loc o întâlnire cu reprezentanții Uniunea Națională a Barourilor din România, în vederea consultării corpului profesional al avocaților. Scopul întâlnirii este de a continua „demersurile realizate pentru adoptarea de măsuri concrete” privind normarea activității instanțelor.

Tot mai multe dosare, tot mai puțini judecători

Datele prezentate de CSM arată o creștere semnificativă a volumului de activitate față de anul trecut. Până la acest moment, în anul 2026 au fost înregistrate 246.521 de cauze în stadiu de fond, comparativ cu 229.903 cauze în aceeași perioadă a anului 2025. Diferența depășește 16.600 de dosare.

În același timp, deficitul de personal rămâne ridicat, la nivel național lipsind 810 judecători.

CSM avertizează că instanțele judecătorești se confruntă cu „un volum de activitate disproporționat față de resursele umane existente”, situație care „poate conduce la blocarea activității de judecată”. În informare se mai arată că judecătorii depun „un efort foarte mare pentru a asigura o justiție funcțională zi de zi în România, la standardele statului de drept”, însă acest efort „nu mai poate fi susținut fără măsuri concrete de normare a activității”.

Consiliul Superior al Magistraturii subliniază că adoptarea unui astfel de mecanism este esențială pentru menținerea funcționării sistemului judiciar în condiții normale.