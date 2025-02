Soțul Laurei Vicol susține că n-ar fi avut niciun fel de avantaje politice și că, de fapt, autoritățile l-au „bubuit”. Despre politicienii care au călătorit cu avionul Nordis, Vladimir Ciorbă afirmă că și-au achitat singuri călătoria și că a fost vorba de o colaborare a acestora cu agenția Nordis Travel, o firmă pe care nu o deține.



Într-o declarație făcută protestatarului Marian Ceaușescu, marți seară, la ieșirea din arest, Ciorbă a precizat că politicienii care au călătorit cu avionul Nordis „nu au lucrat” cu firma sa.

„Acești politicieni au plătit integral către agenție, nu către mine (...) Am avut zboruri către Nisa cu 8.500 de euro pe sens. Am avut zboruri la Nisa și cu 11.000 euro pe sens. Am avut zboruri către Nisa și cu 6.000 euro. Vorbim de niște perioade. În pandemie, era foarte scump, apoi s-a mai ieftinit. Colegii soției mele, acei politicieni, și-au plătit singuri călătoria. Am înțeles că au facturi, probabil le-au arătat. Ei au lucrat cu agenția Nordis Travel, nu cu firma mea (..) Și eu am fost clientul Nordis Travel. Eu nu mai am nicio legătură cu agenția Nordis Travel. Am fost la început, când am început start-up-ul, apoi am renunțat la Nordis Travel, am investit doar la început”, a explicat soțul Laurei Vicol.

„Nu am avut niciun avantaj de la mediul politic”

În aceeași declarație, Vladimir Ciorbă susține că nu ar fi beneficiat de avantaje din partea „mediului politic” în ciuda funcției deținute de soției sal, Laura Vicol, fostă șefă a Comisiei juridice din Camera Deputaților.

„Nu mi-aș fi permis să fac unor cadouri unor asemene politicieni cu asemenea funcții. Nu am avut niciun avantaj de la mediul politic. Nu am avut ce să am. Am un business, acest Nordis, care este total diferi. Unde m-au prins autoritățile locale, m-au bubuit, unde m-a prins ANPC-ul, m-a bubuit”, a mai spus Vladimir Ciorbă după ieșirea din arest.

Amintim că Marcel Ciolacu a venit, de Crăciun, cu explicaţii privind zborurile în străinătate cu aeronava Nordis. Premierul a susținut că toate acele cheltuieli au fost făcute din banii săi personali și a spus că la momentul apariţiei în presă a informaţiei a reacţionat „greşit şi emoţional”, pentru că răspunsul său ar fi inclus şi un membru al familiei, fiul său. Detalii , AICI

Reamintim că, potrivit dezvăluirilor făcute în noiembrie de G4 Media, din datele documentului de zbor (gendec) rezultă că liderul PSD, Marcel Ciolacu, a zburat în data de 3 mai 2022 cu destinația Madrid, împreună cu Sorina Stan (Docuz), o apropiată a sa. La bordul avionului se mai aflau Alfred Simonis împreună cu soția, Sorin Grindeanu și Laura Vicol împreună cu soțul ei, Vladimir Ciorbă (co-acționar Nordis).

Zborul la Madrid a avut loc cu doar câteva săptămâni înainte ca Marcel Ciolacu să zboare alături de fiul său și de Sorin Grindeanu, Alfred Simonis, Laura Vicol și Vladimir Ciorbă la Nisa-Monaco (27-30 mai 2022), cu un avion privat închiriat de la Țiriac Air de compania Nordis, care a intrat în octombrie 2024 în insolvență.

Constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală

Amintim că procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus luni seara reținerea a 11 persoane (7 bărbați și 4 femei) și măsura controlului judiciar față de două persoane în dosarul Nordis. Acuzațiile în acest dosar sunt de constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, toate în formă continuată.

Măsura reținerii a expirat marți seara, pronunțarea judecătorilor cu privire la propunerea de arest preventiv făcută de procurori în cazul Laurei Vicol și a soțului său, Vladimir Ciorbă, urmând să fie făcută miercuri, de la ora 15.00.