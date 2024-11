Încă un „moft” al lui Ciolacu. Al doilea zbor cu avionul privat închiriat de Nordis. Cu cine a zburat președintele PSD

Publicația G4Media a publicat vineri un document care arată că Marcel Ciolacu a zburat și la Madrid, în 3 mai 2022, alături de mai mulți apropiați, într-un avion privat închiriat de Nordis.

Din datele prezentate în documentul de zbor (gendec) rezultă fără echivoc că liderul PSD, Marcel Ciolacu, a zburat în data de 3 mai 2022 cu destinația Madrid, împreună cu Sorina Stan (Docuz), o apropiată a sa. La bordul avionului se mai aflau Alfred Simonis împreună cu soția, Sorin Grindeanu și Laura Vicol împreună cu soțul ei, Vladimir Ciorbă (co-acționar Nordis), informează G4Media.

Acest zbor la Madrid a avut loc în mai 2022, cu câteva săptămâni înainte ca Marcel Ciolacu să zboare alături de fiul său și de Sorin Grindeanu, Alfred Simonis, Laura Vicol și Vladimir Ciorbă la Nisa-Monaco (27-30 mai 2022), cu un avion privat închiriat de la Țiriac Air de compania Nordis, care a intrat în octombrie 2024 în insolvență.

Premierul Marcel Ciolacu se află vineri la Budapesta, unde s-a întâlnit cu premierul Ungariei, Viktor Orban.

„Privat. Am plătit din banii mei”, a precizat Sorin Grindeanu, întrebat de G4Media.ro, care a fost scopul vizitei la Madrid și din ce bani a fost plătit biletul. Răspunzând la aceeași întrebare, Alfred Simonis a spus: „Repet ce v-am spus și la întrebarea precedentă, oriunde am zburat/călătorit în regim privat, am făcut-o din fondurile mele”.

Explicația lui Ciolacu în cazul zborului cu avionul privat la Nisa: „Eu cu fiul meu am vrut și noi să avem o aroganță”

Despre zborul cu avionul privat închiriat de compania Nordis, cu care a fost la Nisa în 2022, premierul Marcel Ciolacu a susținut că a plătit biletele și că va face publice „facturile, OP-urile, chitanțele”.

Ultima explicație a lui Marcel Ciolacu a venit în cadrul unei dezbateri electorale, care a fost organizată joi seară de Antena 3.

„Este cineva care se uită la noi în acest moment sau cineva din sală, care nu a avut odată să își facă un moft, care nu a avut o dorință să îl alinte pe copilul lui sau să îi facă un lucru mai extraordinar? Poate copilul lui nici nu-și dorea acel lucru. (...) am fost și cu avion de linie și cu... Încerci să-i oferi copilului oportunitățile, ca pe urmă să ia decizii.... ca în viață să nu fie păcălit de către alții. Aceeași abordare am acum și cu cei dependenți de droguri, și tinerii care pică în această capcană a dealer-ilor. Dar aici vorbim de bani privați, vorbim de o asociere cu o companie care în acest moment se află în faliment. Acum 3 ani nu era în faliment. Nu înjura nimeni acea companie”, a spus Marcel Ciolacu, întrebat despre zborul cu avionul privat din 2022.

Ciolacu a calificat gestul drept o „aroganță” pe care a făcut-o împreună cu fiul său.

„Am plătit acele facturi (biletele de avion - n.r.). O să scot facturile, OP-urile, chitanțele, ca să închidem și acest subiect. (...) Eu sunt acuzat de domnul Ciucă, eu ce-am făcut cu banii mei privați, deci să dau explicații de ce eu cu fiul meu am vrut și noi să avem o aroganță, să mergem și noi o singură dată la o cursă de Formula 1, dar dânsul nu dă explicații că a avut cea mai scumpă carte din istoria României”, a mai spus Marcel Ciolacu.