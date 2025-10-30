Umilința Visa Waiver: Guvernul Ciolacu a cheltuit 20 de milioane, cu rezultat 0

În 2024, Guvernul Ciolacu a plătit din bugetul public taxele de viză turistică pentru mii de bugetari, în încercarea de a reduce artificial rata de refuz a vizelor pentru SUA sub pragul de 3% – condiția pretinsă de SUA pentru includerea României în programul Visa Waiver. Totul în anul unui deficit bugetar record, când fiecare leu cheltuit punea presiune pe finanțele țării. O risipă de bani publici, cu rezultat nul: deși România și-a îndeplinit criteriile, americanii ne-au refuzat accesul în Visa Waiver.

Bani publici pentru vize turistice, într-o perioadă de austeritate

H.G. 77 din 8 februarie 2024 prevedea că Statul român achită taxa pentru orice tip de viză SUA pentru angajații din administrația publică centrală – cu prioritate cei din domeniile apărării, ordinii publice, siguranței naționale, justiției și afacerilor externe, chiar dacă nu au o invitație oficială de deplasare și nu au atribuții de serviciu. Este vorba de vize de turist și de afaceri (tip B1/B2), care nu au legătură cu activitățile profesionale ale funcționarilor. Scopul politic declarat a fost scăderea ratei de respingere a vizelor sub 3%.

Astfel, din bugetul public s-au plătit taxe private de viză pentru mii de funcționari, în valoare de 160 USD (~850 lei) de persoană. Doar la Ministerul Afacerilor Interne au beneficiat peste 18.100 de angajați, ale căror taxe au însumat 15.450.000 lei (circa 3,1 milioane euro). La Ministerul Apărării Naționale, în 2024 s-au decontat taxele pentru peste 8.500 de solicitări, în valoare de aproximativ 7.300.000 lei. Și alte instituții au procedat similar – Ministerul de Externe, Justiția, probabil servicii de informații – surse guvernamentale indicând că „cel puțin câteva zeci de mii” de angajați din sectorul public au avut vizele plătite din bani de la stat. Per total, această „distracție” costisitoare a depășit cu siguranță 20 de milioane de lei (aprox. 4-5 milioane de euro) din bugetul României, o sumă greu de justificat într-o perioadă de austeritate și tăieri bugetare.

Practic, o taxă de protecție. Guvernul Ciolacu a pompat milioane de lei în visteria consulară americană, în încercarea disperată de a cumpăra bunăvoința Washingtonului și a marca un bonus electoral. Iar plata s-a făcut pentru vize pe care beneficiarii nici nu intenționau să le folosească efectiv pentru a călători. În plină criză bugetară, statul român a preferat să suporte aceste costuri în speranța obținerii unui beneficiu simbolic, asumând o cheltuială ce nu aducea niciun avantaj direct contribuabililor sau instituțiilor publice.

Ploconirea demnitarilor și sacrificarea personalului din zone senbile

Pentru a da un exemplu și a impulsiona campania de vizificare, însuși Premierul României, Marcel Ciolacu, s-a prezentat la ghișeul consular al SUA pentru a solicita o viză de turist – deși, în calitatea sa oficială, nu avea nevoie de una (deține pașaport diplomatic și viză guvernamentală pentru deplasări oficiale).

Este deosebit de periculos faptul că “facilitatea” s-a concentrat în mod explicit pe personal din zone sensibile (apărare, ordine publică, siguranță națională). Practic, Statul Român a făcut singur liste nominale și a plătit de asemenea pentru ca cei mai importanți oameni ai noștri să fie verificați la sânge de serviciile consulare americane, ca să călătorească eventual în SUA tot pe banii lor.

Operația a reușit, dar pacientul a murit.

Din punct de vedere numeric, planul a funcționat. Dar nu a rezolvat nimic. Rata de refuz a vizelor pentru cetățenii români a scăzut drastic, de la la 8,79% în 2023 la sub 3% în 2024. Guvernul a jubilat atunci, anunțând că România a îndeplinit toate criteriile și așteaptă „invitația” oficială din partea SUA. În paralel, administrația Biden de la Washington părea receptivă: pe 9 ianuarie 2025, cu doar câteva zile înainte de încheierea mandatului, aceasta a notificat includerea României în program, afirmând că țara noastră a îndeplinit cerințele riguroase de securitate (inclusiv parteneriate de schimb de informații privind terorismul și criminalitatea). Noile reguli Visa Waiver pentru români urmau să intre în vigoare în jurul datei de 31 martie 2025.

Euforia a fost însă de scurtă durată. Odată cu schimbarea administrației americane, ușa Visa Waiver ne-a fost trântită în nas. În martie 2025, noua administrație Trump a „pus pe pauză” implementarea deciziei, iar pe 2 mai 2025 a anunțat oficial revocarea admiterii României în programul de călătorii fără viză. Departamentul Securității Interne al SUA a invocat necesitatea unei re-evaluări „pentru a proteja integritatea VWP și a asigura securitatea granițelor și imigrației”. Cu alte cuvinte, deși România și-a făcut temele și a plătit și banii, însă tot am fost lăsați pe dinafară.

O prioritate politică eronată

Ministerul Afacerilor Externe a reacționat „ferm”, catalogând hotărârea drept una „politică”. Aceasta după ce timp de un an mistificase procesul drept “aderarea la programul Visa Waiwer”, de parcă acesta ar fi o organizație internațională ca UE sau OCDE. În realitate, Visa Waiwer e doar parte din regimul de viză al SUA, unilateral, suveran și discreționar, folosit deseori ca instrument de negociere și presiune. „Criteriile obiective” invocate (precum celebrul prag de 3%) s-au dovedit a fi o glumă: le-am îndeplinit la virgulă și totuși accesul ne-a fost refuzat imponderabile.

Guvernul român și-a impus țelul politic “să ne primească americanii fără vize”, care în fond nu depindea de noi, ci de voința altcuiva. Un stat demn nu ar trebui să își facă un scop național din a-și trimite cetățenii în altă țară. Dacă SUA consideră că unele națiuni mai mici, mai sărace sau chiar cu derapaje democratice (precum Ungaria) merită să fie în Visa Waiver înaintea României, atunci aceasta este, în egală măsură, pierderea americanilor – ei vor avea mai puțini turiști și parteneri români – și nu un motiv ca România să se înjosească rugându-se la uși închise.

Dublu standard: românii stau la viză, americanii intră liber

În prezent, cetățenii americani pot călători în România liber, fără viză, pentru sejururi de până la 90 de zile. În schimb, românii nu se bucură de același tratament când vor să meargă în SUA. Această situație contravine principiului reciprocității internaționale. De altfel, problema a fost observată și la nivelul Uniunii Europene: în 2017, Parlamentul European a luat în discuție impunerea temporară de vize pentru cetățenii americani, ca măsură de retorsiune pentru faptul că SUA mențineau obligativitatea vizelor pentru români (și alți europeni). Măsura nu a fost aplicată până la urmă întrucât influența diplomatică a Washingtonului a prevalat.

România trebuie să învețe din această experiență că respectul nu se câștigă prin plecăciuni, nici prin bani aruncați degeaba, ci printr-o poziție fermă de egalitate și principiul reciprocității în relațiile internaționale.

Despre Lupii Tricolori

Lupii Tricolori este o mișcare culturală care promovează patriotismul civic, pro-european, inclusiv, și democrat. Lupii sunt mândri de progresele recente ale României, și nu hulesc țara. Patriotismul este civic și nu etnic. Români sunt toți cetățenii, indiferent de etnie, credință sau orientare, dacă respectă legile țării și sunt gata să apere România la nevoie.

