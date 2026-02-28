search
Sâmbătă, 28 Februarie 2026
O destinație europeană, preferată și de români, amenințată de dispariția plajelor. Specialiștii avertizează: nivelul mării ar putea urca cu un metru

Publicat:

Aproape jumătate dintre plajele unei destinații de vacanță preferate și de români sunt în pericol de dispariție până la sfârșitul secolului, în condițiile în care nivelul mării ar putea crește cu până la un metru, iar temperaturile medii ar urma să urce cu trei până la cinci grade Celsius, potrivit avertismentelor lansate de specialiști.

Plaje Cipru Foto: arhivă
Plaje Cipru Foto: arhivă

Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe internaționale privind gestionarea resurselor naturale, organizată în Aglandjia. Malas a atras atenția că regiunea Levantului se confruntă cu o criză climatică în escaladare, iar Cipru este deosebit de vulnerabil din cauza poziției sale geografice.

„Dacă nu sunt luate măsuri imediate, jumătate dintre plajele Ciprului riscă să dispară”, a declarat acesta, subliniind că impactul nu se va limita doar la eroziunea costieră, potrivit CyprusMail.   

Temperaturile ar putea crește cu până la cinci grade

Potrivit estimărilor prezentate la conferință, Cipru și regiunea est-mediteraneană s-ar putea confrunta cu o creștere a temperaturilor medii cu trei până la cinci grade Celsius în următoarele decenii. În paralel, valurile de căldură vor deveni mai frecvente și mai intense, iar episoadele de precipitații extreme ar putea provoca inundații și distrugeri semnificative.

Malas a subliniat că insula trebuie să treacă rapid „de la strategie la acțiune”, avertizând că timpul pentru intervenții eficiente se scurtează.

În discuții anterioare cu comisarul european pentru pescuit, Costas Kadis, președintele Cyprus Institute a reiterat că „creșterea nivelului mării în jurul Ciprului amenință întreaga insulă” și a pledat pentru măsuri coordonate la nivel științific și politic.

La rândul său, comisarul pentru mediu, Antonia Theodosiou, a declarat, în deschiderea conferinței, că existența unor strategii pentru gestionarea resurselor naturale nu este suficientă.

„Adevărata provocare este implementarea”, a afirmat oficialul, pledând pentru un cadru regional credibil, susținut politic, cu obiective și indicatori clari, cooperare intersectorială eficientă și mecanisme de finanțare coordonate.

Evenimentul, găzduit de Cyprus Institute, a reunit reprezentanți ai guvernelor, oameni de știință, organizații internaționale și instituții financiare, având ca scop consolidarea legăturii dintre știință și politicile publice, precum și creșterea rezilienței climatice în regiunea mediteraneană.

Avertismentele vin într-un moment în care efectele schimbărilor climatice sunt deja vizibile în estul Mediteranei, iar specialiștii susțin că fără intervenții rapide și coordonate, impactul economic și social asupra insulei ar putea fi major, în special pentru turism, unul dintre principalele motoare ale economiei cipriote.

Europa

