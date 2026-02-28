search
Sâmbătă, 28 Februarie 2026
Publicat:

Nereguli grave au fost descoperite la Spitalul Județean de Urgență „Dr. Pompei Samarian”, în urma unui control efectuat în ambulatoriu. Vicepreședintele Consiliul Județean Călărași, Bogdan Mihai, a anunțat că telefonul destinat programărilor era setat pe silențios, iar site-ul unității nu era actualizat.

Nereguli grave, descoperite la Spitalul Județean de Urgență „Dr. Pompei Samarian”. FOTO: Arhivă
Nereguli grave, descoperite la Spitalul Județean de Urgență „Dr. Pompei Samarian”. FOTO: Arhivă

Oficialul a publicat pe Facebook o filmare realizată în timpul verificărilor, însoțită de un mesaj critic la adresa conducerii și personalului responsabil.

„În urma mai multor sesizări, am fost în teren, în ambulatoriul Spitalului Județean de Urgență Dr. Pompei Samarian Călărași. Ce am găsit este inacceptabil. Telefonul de programări era pe silent. Site-ul de programări era neactualizat. Comportamentul paznicului de la zona de acces, inadmisibil”, a transmis Bogdan Mihai.

În imagini, acesta sună la numărul destinat programărilor, însă apelul nu se aude în cabinet. „Sună telefonul, nu se aude”, afirmă vicepreședintele CJ. O asistentă răspunde: „Uitați că era dat la minim”.

„Păi de ce lăsați la minim? Rolul dumneavoastră este foarte important: sunteți interfața dintre oameni și noi. Noi cumpărăm echipamente, degeaba, ca să știți. De-aia sunteți la serviciu, să fiți deranjată”, a replicat oficialul.

Acesta a continuat: „Deci telefoanele astea sunt puse cumva să nu deranjeze pe nimeni? Ce facem cu oamenii din județ?”

Potrivit lui Bogdan Mihai, au fost dispuse măsuri imediate. „Persoana care nu răspundea la telefon a fost înlocuită pe loc. Măsurile disciplinare sunt în curs”, a precizat vicepreședintele CJ Călărași.

Conducerea spitalului nu a transmis, deocamdată, un punct de vedere oficial cu privire la situație.

Călăraşi

