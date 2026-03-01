Au început primele zboruri civile în Golful Persic, după 36 de ore de suspendare. Tensiunea rămâne ridicată

După aproape 36 de ore de la suspendarea traficului aerian în țările din zona Golfului Persic, au început să apară primele mișcări ale avioanelor civile, însă situația rămâne tensionată din cauza atacurilor cu drone și rachete, notează publicația BoardingPass.

Un avion privat a decolat duminică seara, 1 martie 2026, de la aeroportul World Central din Dubai (EAU) spre Muscat (Oman). Tot duminică, compania Etihad Airways a mutat un Airbus A350 de la Muscat la Abu Dhabi, iar alte două avioane din flota Etihad au decolat din Istanbul (Turcia) și Cairo (Egipt) spre capitala Emiratelor Arabe Unite.

În ciuda acestor zboruri, autoritățile și companiile aeriene nu au oferit informații certe despre reluarea completă a traficului comercial, din cauza continuării atacurilor în regiune.

Companiile aeriene din Orient planifică, dacă situația o va permite, să aducă la aeroporturile lor de bază avioanele rămase în alte țări, pentru a maximiza capacitatea de transport atunci când zborurile comerciale vor fi reluate.

Situația rămâne monitorizată atent, iar pasagerii sunt sfătuiți să urmărească în permanență comunicările oficiale ale companiilor aeriene și autorităților aeroportuare.