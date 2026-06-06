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Festivalurile verii care vor avea loc în Bucureşti. Nick Cave and The Bad Seeds şi muzica anilor ‘90 sunt principalele atracţii

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Distracţia de vară nu înseamnă doar concedii, ci şi weekenduri pline de distracţie şi muzică. În fiecare an, festivalurile Nostalgia şi Summer Well sunt aşteptate de publicul bucureştean cu mare interes.

Ce pregătesc marile festivaluri pentru vara lui 2026?
Nostalgia 2025 Concert Imaginarium Foto: Arhivă Adevărul

Cele mai cunoscute festivaluri, care şi-au făcut deja un renume de-a lungul anilor, sunt Nostalgia şi Summer Well. 

Nostalgia a reuşit de-a lungul anilor să atragă public de toate vârstele, deşi artiştii invitaţi sunt cei care au avut hituri celebre în anii ‘90. Tradiția Nostalgia Festival continuă în 2026 cu o nouă ediție în Pădurea Băneasa, la Federația Română de Tir. Perioada de desfășurare a evenimentului va fi 25 - 28 iunie, respectiv ultimul weekend al primei luni de vară.

Festivalul Nostalgia, mereu o surpriză în privinţa artiştilor invitaţi

Ca și în anii trecuți, line-up-ul Nostalgia este păstrat secret, deşi biletele au fost puse deja în vânzare. Publicul se poate aștepta însă la artiști români îndrăgiți, având în vedere cǎ la edițiile anterioare au urcat pe scenă artiști ca 3 Sud Est, Smiley, A.S.I.A, N&D, Andre, L.A., Class, Voltaj, Vama, Corina, Loredana, Nicola, Valahia sau Grasu XXL.

Preţurile biletelor variază în funcţie de zilele în care se va face accesul şi vârstă. Un prim indiciu, pentru a ghici invitaţii cei mai cunoscuţi, sunt şi tarifele diferenţiate pe zile. 

  • Abonament 4 zile General Access - 329,00 lei
  • Bilet de o zi (vineri, 26 iunie) - 149,00 lei
  • Bilet de o zi (sâmbătă, 27 iunie) - 189,00 lei
  • Bilet de o zi (duminică, 28 iunie) - 119,00 lei

Festivalul nu se vrea însă a fi o platformă doar pentru nostalgici, ci şi pentru tinerii care au avantaje considerabile la preţul biletelor şi acces. 

  • Accesul celor mici, sub 12 ani, este gratuit.
  • Accesul minorilor sub 16 ani este permis doar împreună cu părinții.
  • Accesul minorilor de la 16 la 18 ani este permis doar cu acord parental scris.

Ca în fiecare an, pe lângă concerte, cei care participă se pot aştepta şi la expozitii, activităţi tematice şi multe ocazii de a se promova pe reţelele de socializare într-un cadru Retro. 

Vedeta festivalului Summer Well în 2026
Nick Cave Foto: Shutterstock

Atracţia lunii august, Summer Well

Organizatorii festivalului Summer Well au dezvăluit un prim program pe scene și ore, iar fanii acestor trupe sunt așteptați în perioada 7-9 august 2026 pe Domeniul Știrbey din Buftea. Preţurile pentru abonamentele de anul acesta pornesc de la 675 lei (VIP) și 425 lei (Acces General).

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Programul Summer Well 2026:

Vineri, 7 august:

Mainstage

18:15 - DE'WAYNE

21:15 - Charlotte Cardin

23:00 - Two Feet

Sunset Stage

22:30 - Nu Genea

Sâmbătă, 8 august:

Mainstage

18:15 - Rikas

19:45 - Good Neighbours

21:30 - Noga Erez

23:15 - Palaye Royale, Sunset Stage

22:30 - 2hollis, Electro Punk Club

22:15 - sace6

Duminică, 9 august

Mainstage

18:45 - Nation of Language

23:15 - Nick Cave and The Bad Seeds, Sunset Stage

22:15 - Yasmine Hamdam

După numeroase speculații și întrebări apărute în mediul online în ultimele luni, fanii muzicii electronice au primit confirmarea că SAGA Festival 2026 va avea loc și în acest an, conform informațiilor publicate pe contul oficial de Instagram al festivalului. Organizatorii nu au anunţat însă locaţia sau artiştii invitaţi. 

Ediţia din 2026 se desfăşoară între 21 şi 23 august. Organizatorii anunţaseră iniţial falimentul în 2025 după mai multe procese din partea Primăriei Bucureşti, probleme cu vânzarea biletelor sau probleme tehnice care au dus la anularea concertelor.

Alte evenimente importante includ:

  • EUROPAfest 2026 (3 – 12 iulie)  Unul dintre cele mai prestigioase festivaluri internaționale din Europa, care îmbină jazz-ul, blues-ul, pop-ul și muzica clasică. Se desfăşoară la Sala Luceafărul și alte spații culturale din oraș.
  • Kapital Festival (3 – 5 iulie)  Eveniment organizat în inima Capitalei ce aduce atmosfera marilor festivaluri de muzică, cu scene multiple și trupe live.
  • Bucharest Classic Festival (10 – 12 iulie) Festival dedicat muzicii simfonice și instrumentale desfăşurat la Ateneul Român.
  • Bucharest Town Charity Run (17 – 19 iulie) Un festival caritabil deschis întregii familii, care include concerte live, zone de food & drinks, expoziții moto și activități pentru copii, fondurile susținând copiii de la Institutul Clinic Fundeni. 
  • Concursul Internațional George Enescu: Începe pe 23 august 2026 și se desfășoară în săli precum Ateneul Român.
  • Balkanik Festival: Un festival dedicat muzicii internaționale și culturii balcanice, programat pentru 28-30 august 2026.

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