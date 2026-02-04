Ministrul Mediului: „Peste 4.000 de construcții ridicate pe litoral, pe terenuri care ar fi trebuit să aparțină statului”

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat miercuri publicarea raportului final al Comisiei interministeriale privind situația terenurilor din zona costieră a Mării Negre, document care evidențiază amploarea construcțiilor ridicate ilegal pe litoralul românesc.

„Recent am ieșit în conferință de presă să anunț aprobarea raportului privind situația terenurilor din zona costieră. Concluzia cea mai relevantă? Peste 4000 de construcții – unele blocuri cu mai multe etaje – sunt ridicate pe terenuri care ar fi trebuit să aparțină statului român”, a transmis Diana Buzoianu.

Ministrul Mediului a precizat că raportul a fost făcut public din dorința de transparență, după numeroase solicitări venite din partea presei.

„Am primit zeci de întrebări de la presă cu privire la tot conținutul raportului. Ei bine, noi credem în transparență. Așadar, astăzi Ministerul Mediului a publicat raportul final al Comisiei interministeriale pentru a-l vedea cu toții”, a scris aceasta.

Diana Buzoianu a subliniat că autoritățile au început deja acțiuni concrete împotriva construcțiilor ilegale, în special la Năvodari.

„Am spus că vom face ordine pe litoralul românesc și că vom face tot ce ține de noi să nu mai ajungă să fie ridicate construcții ilegale pe plaje sau pe faleze. Am început la Năvodari unde deja au fost dărâmate zeci de construcții ilegale. Am extins controalele pe toată plaja”, a afirmat ministra.

Potrivit acesteia, raportul scoate la iveală probleme sistemice vechi de decenii.

„Raportul făcut public astăzi arată, de fapt, cât de mare este problema lipsei de reglementări urbanistice clare și abuzurile comise în ultimii 30 de ani în zona costieră din România”, a mai transmis Diana Buzoianu.

Ministrul Mediului a precizat că, în continuare, instanțele vor decide legalitatea clădirilor identificate.

„Mai departe e treaba instanțelor să se pronunțe privind legalitatea acestor clădiri. Acum puteți vedea toți unde au fost ridicate aceste 4000 de construcții. Principiul general e simplu: ilegalitățile pot continua doar acolo unde nu e pus reflectorul public pe situațiile aberante. La asta ajută transparența de care multora le este atât de frică”, a scris Buzoianu.

Comisia interministerială a fost constituită pentru a analiza și clarifica situația juridică și cadastrală a terenurilor din zona costieră, în contextul unor neclarități majore privind regimul de proprietate și delimitarea domeniului public al statului. Activitatea comisiei s-a desfășurat pe parcursul mai multor ani și a implicat analiza documentațiilor cadastrale, a hotărârilor judecătorești, a actelor administrative și a materialelor cartografice.

Raportul recomandă delimitarea și intabularea de urgență a terenurilor din domeniul public al statului, inițierea de acțiuni în instanță pentru recuperarea suprafețelor ocupate ilegal și actualizarea cadrului legislativ pentru a preveni situații similare în viitor.