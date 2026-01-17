Vânătorul de mine românesc M 270 execută o misiune în Marea Neagră, alături de nave din Bulgaria şi Turcia

Vânătorul românesc de mine M 270 „Sublocotenent Ion Ghiculescu" participă, alături de trei nave partenere din Bulgaria şi Turcia, la cea de-a opta activare a Grupului operativ pentru combaterea minelor marine din Marea Neagră

Misiunea, începută pe 6 ianuarie, durează până duminică, 18 ianuarie.

„Sâmbătă, 17 ianuarie, cele patru nave din compunerea grupării au acostat în portul militar Constanța, pentru refacerea capacității de luptă și pentru analizarea activităților executate în ultimele zile pe mare, în cadrul unei ședințe de lucru desfășurate la sediul Comandamentului Flotei „Viceamiral Vasile Urseanu”, în prezența comandantului structurii, contraamiralul Cornel-Eugen Cojocaru”, au transmis, sâmbătă, într-un comunicat, Forțele Navale Române.

„Riscuri generate de prezența pericolelor de navigație din Marea Neagră”

Pe durata misiunii, alături de cele trei nave partenere din Bulgaria și Turcia, nava comandant TCG Ütğm Arif Ekmekçi (A 575), vânătorul de mine TCG Ayvalık (M 267) și dragorul maritim BGS Priboy (M 63), vânătorul de mine românesc M 270 a executat activități de cercetare contra minelor, de supraveghere a spațiului maritim, precum și de instruire în comun, contribuind la asigurarea libertății de navigație în bazinul Mării Negre.

„Prin participarea la activările MCM BS TG, Forțele Navale Române contribuie la îndeplinirea angajamentului țării noastre față de consolidarea securității regionale și asigurarea traficului maritim, în contextul riscurilor actuale generate de prezența pericolelor de navigație din Marea Neagră”, mai arată Forțele Navale Române.

Vânătorul de mine M 270 „Sublocotenent Ion Ghiculescu” are un echipaj format din 43 de militari și este comandat de căpitan-comandorul Denis Giubernea.