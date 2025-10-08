search
Miercuri, 8 Octombrie 2025
Valentin Naumescu, convins că „nimeni nu va putea spune că nu există argumente" dacă Trump va primi Nobelul pentru Pace

Publicat:

Viitorul consilier prezidenţial Valentin Naumescu, care va prelua mandatul la 1 noiembrie şi se va ocupa de afaceri europene, a declarat că dacă președintele Donald Trump va primi Premiul Nobel pentru Pace, „nimeni nu va putea spune că nu există argumente în acest sens”.

Valentin Naumescu/FOTO: Facebook
Valentin Naumescu/FOTO: Facebook

Dacă Preşedintele Donald Trump va primi anul acesta Premiul Nobel pentru pace, nimeni nu va putea spune că nu există argumente în acest sens. Vor fi existat, la momentul deciziei Comitetului Nobel, chiar mai multe argumente decât în 2009, când Preşedintele Barack Obama a primit Premiul Nobel pentru pace în primul an al primului său mandat. Cu francheţe, preşedintele SUA de atunci a recunoscut că «nu e vorba de recunoaşterea unor realizări ale mele în direcţia păcii, ci de un stimulent pentru a acţiona în viitor în acest sens»”, a scris, miercuri, Naumescu pe Facebook.

Acesta apreciază că, în ultimele luni, preşedintele Trump a acţionat politic în direcţia opririi războaielor din Europa, Orientul Mijlociu şi Asia.

Este posibil ca până pe 10 octombrie, data anunţării câştigătorului, să se anunţe eliberarea ostaticilor israelieni de către teroriştii Hamas, încetarea războiului din Gaza, proiectul unei noi guvernări post-Hamas în Gaza şi începutul unui nou capitol al relaţiilor politice dintre palestinieni şi statul Israel, chiar dacă reconcilierea va fi dificilă şi lentă.

Proiectul de acord de pace propus de Preşedintele Donald Trump este însă corect şi binevenit şi deschide o posibilă cale de încheiere a acestui război început cu atacul criminal al Hamas asupra Israelului, pe 7 octombrie 2023” a mai transmis consilierul prezidenţial.

Recent, Trump a declarat că ar fi o „insultă” la adresa Statelor Unite dacă nu ar primi Premiul Nobel pentru Pace, în baza rolului său autoproclamat în soluționarea mai multor conflicte.

Președintele francez Emmanuel Macron a declarat că Donald Trump ar putea primi Premiul Nobel pentru Pace doar dacă reușește să pună capăt conflictului dintre Israel și palestinienii din Gaza. 

Văd un președinte american mobilizat, care a declarat în această dimineață [în fața Adunării Generale]: «Vreau pace, voi rezolva acest conflict». Care dorește Premiul Nobel pentru Pace. Premiul Nobel pentru Pace este posibil doar dacă oprești acest conflict”, a declarat Macron. 

Premiile Nobel au fost anunţate începând de luni. Sunt considerate printre cele mai prestigioase distincţii din lume pentru realizări în medicină, fizică, chimie, literatură, economie şi pace.

