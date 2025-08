UNTOLD, unul dintre cele mai mari festivaluri de muzică din Europa, dar și din lume, nu va fi afectat de doliul național stabilit pentru ziua de joi, 7 august, de Guvernul României, în memoria fostului președinte, Ion Iliescu.

„Editia aniversară UNTOLD se va desfășura conform programului cunoscut si anunțat deja. UNTOLD editia a X-a se va organiza fara nici un fel restricție sau modificare de program. Hotărârea de Guvern legată de doliul național nu aduce nicio restricșie evenimentului nostru”, a anunțat Edy Chereji, Co-fondator al festivalului.

UNTOLD, festivalul care ocupă locul 3 în clasamentul celor mai mari festivaluri din lume, se pregătește pentru ediția aniversară UNTOLD X, care marchează 10 ani de amintiri, emoții și momente legendare. Festivalul va avea loc între 7 și 10 august.

Printre artiștii confirmați se numără: Martin Garrix, Post Malone, Tiësto, Armin van Buuren, Fisher, Black Coffee, Alan Walker, Becky Hill, Metro Boomin, Green Velvet, Dom Dolla, Marco Carola, și Adriatique

Organizatorii pun la dispoziția participanților spații de depozitare amplasate în afara festivalului, chiar lângă punctul de acces. Fanii pot închiria un locker pentru toate cele patru zile de festival pentru 150 RON sau pentru o zi, în schimbul a 50 de lei. Tinerii sub 18 ani trebuie să aibă la ei, pe lângă abonament sau bilet, actul de identitate și documentul care atestă acordul părinților, descărcabil de pe link-ul: https://untold.com/info/8137e352-683d-4156-a423-075e9adacdaa

Minorii sub 14 ani trebuie să vină însoțiți de un părinte și să dețină un bilet valid. Accesul în festival pentru minorii sub 14 ani este permis doar dacă sunt însoțiți de un părinte/tutore. Copiii sub 7 ani au intrare gratuită la festival.

Joi, 7 august 2025, Guvernul a declarat zi de doliu național, în memoria lui Ion Iliescu.



„Guvernul României a adoptat, în ședință extraordinară, o Hotărâre prin care ziua de 7 august 2025 este declarată zi de doliu național, în semn de respect față de memoria fostului șef al statului, Ion Iliescu. În conformitate cu prevederile legale în vigoare, în ziua de doliu național, toate instituțiile și autoritățile publice centrale și locale vor arbora drapelul României în bernă.

De asemenea, drapelul național în bernă se va arbora la sediile partidelor politice, organizațiilor sindicale și patronale, instituțiilor de învățământ de orice grad, instituțiilor de cultură și misiunilor diplomatice ale României, la punctele pentru trecerea frontierei, în aeroporturi, porturi, gări și autogări, precum și ca pavilion pe navele de orice fel și pe ambarcațiuni ce navighează sub pavilion românesc. Aceeași obligație revine și persoanelor fizice, dacă arborează drapelul României la domiciliu sau la reședință. Totodată, posturile de radio și televiziune, precum și instituțiile de cultură își vor adapta programul difuzat și activitățile organizate în mod corespunzător acestei zile”, precizează Executivul într-un comunicat.