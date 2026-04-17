Noi ipoteze privind furtul tezaurului dacic din Muzeul Drents. Avocații vorbesc despre un posibil al patrulea suspect

Procesul privind furtul coifului și al brățărilor dacice din Muzeul Drents aduce în prim-plan noi ipoteze, după ce avocații unuia dintre suspecți susțin că în jaf ar mai fi fost implicată o a patra persoană.

Potrivit apărării, acest presupus infractor ar avea asupra sa cea de-a treia brățară furată, care nu a fost încă recuperată.

Suspectul neagă implicarea

Unul dintre inculpați, în vârstă de 35 de ani, a pledat nevinovat în fața instanței din Assen și a refuzat să încheie un acord cu procurorii.

Avocata acestuia, Simcha Plas, a declarat că probele din dosar nu îl plasează pe clientul său nici la locul jafului, nici în apropierea acestuia.

„Concluzia este că, pe baza probelor din dosar, clientul nu poate fi plasat în muzeu și nici în casa de vacanță înainte sau după jaf și nici în mașina de fugă”, a susținut aceasta, potrivit Știrilor Pro TV.

Un român, indicat de apărare

Apărarea a sugerat că un cetățean român, investigat anterior, ar putea fi implicat în furt. Totuși, anchetatorii au infirmat această ipoteză, precizând că respectiva persoană a fost scoasă de pe lista suspecților în urma unei investigații internaționale ample.

Potrivit declarațiilor, acesta ar fi vizitat expoziția cu câteva zile înainte de jaf, însă ar fi spus că a ajuns acolo din greșeală, crezând că este un service auto sau un salon auto Dacia, nu o colecție de obiecte dacice.

Procurorul-șef olandez a respins ipoteza existenței unui alt autor.

„Nu există indicii privind alte persoane implicate în acest jaf”, a declarat acesta.

Tezaurul, aproape de a fi recuperat

Doi dintre suspecți au încheiat deja acorduri cu procurorii și au returnat coiful și două dintre brățările furate, în schimbul unor pedepse reduse.

Obiectele de patrimoniu urmează să fie aduse în România săptămâna viitoare și expuse la Muzeul Național de Istorie a României.

Instanța din Assen urmează să pronunțe verdictul final în acest caz pe 5 iunie.