Coiful de la Coțofenești va fi adus în țară: de când va putea fi văzut la Muzeul de Istorie

Autoritățile române pregătesc repatrierea Coifului de la Coțofenești și a celor două brățări dacice recuperate din Olanda, operațiunea urmând să aibă loc săptămâna viitoare, pe cale aeriană, cu securitate asigurată în România.

Potrivit unui comunicat transmis de Ministerul Culturii, artefactele vor putea fi revăzute la Muzeul Național de Istorie a României (MNIR), în cadrul unui eveniment organizat în data de 21 aprilie, la ora 19:30.

Momentul va fi prezentat și prin intermediul presei, iar ulterior artefactele vor deveni accesibile publicului larg, atât la sediu, cât și în regiunile țării, prin intermediul unei campanii dedicate.

„Reîntoarcerea acestor piese de patrimoniu este un moment de reparație simbolică. Dincolo de valoarea lor istorică și arheologică, ele poartă cu sine fragmente esențiale din trecutul nostru și din memoria culturală pe care avem datoria să o protejăm și să o transmitem mai departe.”

La eveniment sunt invitați reprezentanți ai autorităților române și olandeze, inclusiv ambasadorul Regatului Țărilor de Jos și ministrul culturii din Olanda, Rianne Letschert.

Autoritățile pregătesc o expoziție temporară la MNIR, unde artefactele vor fi expuse aproximativ zece zile înainte de restaurare.

Între timp, pe 14 aprilie, autoritățile din Olanda au început procesul în cazul furtului tezaurului. MNIR participă în calitate de parte audiată, iar autoritățile române sunt chemate să continue eforturile coordonate pentru recuperarea completă și gestionarea impactului asupra patrimoniului național.

Cei trei bărbaţi, identificaţi drept Jan B. (21 de ani), Douglas Chesley W. (37 de ani) şi Bernhard Z. (35 de ani), sunt urmăriţi penal pentru furt şi distrugerea bunurilor muzeului.

Coiful de la Coțofenești și două dintre cele trei brățări dacice au fost recuperate la începutul lunii, anunțul fiind făcut de elebrul detectiv de artă Arthur Brand, supranumit „Indiana Jones al lumii artei”.

Piesele, aflate în proprietatea Muzeului Național de Istorie a României, au fost sustrase în noaptea de 24 spre 25 ianuarie 2025 din Muzeul Drents din Assen.

În câteva minute, hoții au reuşit să fure cele mai importante comori. Valoarea totală a acestora a fost stabilită la 5,8 milioane de euro. La mai puţin de o săptămână după jaf, trei suspecţi au fost arestaţi în Heerhugowaard.