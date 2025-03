Cum se apără jurnalistul cu dublă cetăţenie, turcă şi română, la acuzaţia de „propagandă teroristă”

Jurnalistul Necdet Çelik, care are dublă cetăţenie, turcă şi română, a fost dus vineri la Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti, unde i-a fost adusă acuzaţia de propagandă teroristă.

„Trei jandarmi au venit vineri dimineață si m-au preluat de la locuință. Am fost dus la judecătoria Sectorului 3. Mi s-au citit acuzațiile și am înțeles că este vorba despre o postare de pe X din anul 2022. Autoritațile turce mi-au adus acuzații de propaganda teroristă.

Eu m-am apărat spunând că sunt ziarist și tot ce am făcut a fost să informez oamenii. Critica pe care am făcut-o a fost în limitele dreptului de exprimare liberă”, a declarat jurnalistul, citat de G4Media.

În postarea incriminată, care datează din anul 2022, este vorba despre o percheziţie făcută la domiciliul unui disident al regimului Erdogan, concediat printr-un decret pentru că nu era de acord cu sistemul, la care autorităţile turce s-au prezentat cu mai multe mașini blindate, dar nu au găsit altceva decât cărţi.

„Eu am ironizat filmulețul editat de poliția orașului Mersin și am scris în descriere: «Poliția din Mersin și-a prezentat spectacolul său în categoria cel mai artistic film de raid». Tocmai pentru această postare am fost acuzat că aș fi făcut propagandă teroristă»”, s-a justificat jurnalistul.

De asemenea, Necdet Çelik a precizat că în prezent este investigat pentru mai multe postări critice pe platforma X privind încălcările drepturilor omului, având întocmite cel puţin patru dosare sub acuzaţia de terorism, iar bunurile pe care le avea în Turcia i-au fost puse sub sechestru.

În Turcia, contul său a fost blocat în octombrie 2024, împreună cu ale altor 177 de conturi ce aparțin unor jurnaliști, activiști și redacții din opoziție.

Vă reamintim că Necdet Çelik a fost timp de 17 ani corespondent din România pentru mass-media din Turcia şi a devenit cunoscut şi cititorilor de la noi în urma unui protest mai puţin obişnuit pe care l-a organizat în Piaţa Constituţiei din Bucureşti, în timpul pandemiei de Covid, în octombrie 2020.

Atunci, aşezat pe un scaun alb, de plastic, ziaristul turc a stat în poziţia în care a fost găsit mort în celula sa Mustafa Kabakçıoğlu, un fost comisar de poliţie, ţinut în izolare, în aşteptarea testului COVID-19. Gestul a fost un semn de revoltă împotriva încălcărilor drepturilor omului în penitenciarele turceşti şi un apel la solidaritate pentru eliberarea miilor de deţinuţi politici din Turcia.