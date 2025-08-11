search
Luni, 11 August 2025
Un sociolog analizează primele 75 de zile de mandat ale lui Nicușor Dan: „Încă nu știm ce vrea să facă și cu cine”

Sociologul Claudiu Tufiș, profesor în cadrul Facultății de Științe Politice a Universității din București, analizează cele peste 75 de zile ale președintelui Nicușor Dan  de la preluarea mandatului. „Încă nu știm ce planuri are ND ca președinte și nici cine sunt oamenii cu care va lucra”, este concluzia acestuia. 

Președintele Nicușor Dan FOTO: AFP
Președintele Nicușor Dan FOTO: AFP

„Întreaga campanie electorală a lui ND a fost centrată doar pe ideea: «Trebuie să mă votați pe mine ca să nu iasă Simion». În aceste condiții, omul are dreptate: el a furnizat ce a promis că face, la ce naiba îl mai stresăm acum cu alte cerințe? Mai e puțin și se fac 100 de zile de la începutul mandatului de președinte al lui ND (pe 3 septembrie)”, își începe postarea profesorul Claudiu Tufiș. 

Sociologul spune că a intrat, de curiozitate, pe site-ul administrației prezidențiale să vădă ce a făcut Nicușor Dan până acum. 

„Și am găsit așa:

(1) Consilieri: sper să nu greșesc, dar în afară de Radu Burnete nu cred că ND și-a mai ales un consilier. Oricât de geniu ar fi ND, genialitatea sa ține de matematică, nu și de toate celelalte. Deci are nevoie de oameni care să îl ajute în domenii de care nu are habar. Unde sunt? Cine sunt? În caz că nu ați calculat deja, au trecut deja 77 de zile din mandatul lui ND, adică 5% din mandat. Mă întreb când va avea echipa de consilieri completă.

(2) Documente programatice: Tot ce există acolo sunt documente din mandatul lui Iohannis. Cu România Educată cap de listă. Chiar nimic nu a putut pune la această secțiune președintele Nicușor Dan? Pe baza a ce conduce țara? Singurul document pe care îl avem la dispoziție este programul electoral, un set de 24 de slide-uri în care discută despre domenii în care președintele nu are nici o atribuție (discută despre educație, de exemplu, folosind 165 de cuvinte grupate în, practic, șase sloganuri goale).

(3) Agenda președintelui. Aici am găsit ceva activitate, de la consultări pentru formarea guvernului până la vizite externe și participări la întruniri internaționale.

Deși educația este importantă în contextul actual și deși ND este, din ce știu, cercetător la Institutul de Matematică al Academiei Române, lipsesc orice întâlniri cu oameni din aceste domenii. Avem întâlniri cu oameni de afaceri, multe, dar nu cu oameni din educație. Avem participări la ceremonia de absolvire a Academiei de Poliție, dar nu și la evenimente similare de la universitățile civile”, a scris profesorul Tufiș. 

Sociologul a criticat lipsa de reacție a președintelui Nicușor Dan în privința protestelor din Educație. 

În opinia profesorului, deși educația nu intră în atribuțiille președintelui Nicușor Dan, el are rol de mediator și „e un conflict clar între guvern și cei din sistemul de învățământ pe care pare că președintele îl ignoră până acum”.

„Vom vedea dacă orientarea sugerată de agenda de până acum (business și instituțiile de forță) se va menține sau dacă va exista și ceva interes din partea președintelui pentru societate”, a spus profesorul. 

Concluzia acestuia este încă „nu știm ce planuri are ND ca președinte și nici cine sunt oamenii cu care va lucra”. 

„Întrebare: în agendă nu este nimic marcat pentru luna august. Președintele este deja în concediu și nu știm noi? A început mandatul pe 26 mai și pe 1 august deja a plecat în concediu? Pe de altă parte a semnat ceva decrete pe 1 și pe 8 august . Pe scurt, la peste 75 de zile de la preluarea mandatului încă nu știm ce planuri are ND ca președinte și nici cine sunt oamenii cu care va lucra”, a conchis profesorul Claudiu Tufiș. 

Evenimente

