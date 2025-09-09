Un român și un georgian, reținuți în Italia pentru tăinuire. Polițiștii au confiscat peste 61.000 de euro și sute de kilograme de argint

Doi bărbați, un georgian de 36 de ani și un român de 46 de ani, au fost reținuți de polițiștii italieni pentru complicitate la tăinuire. Au fost confiscate 324 de kilograme de obiecte din argint și peste 61.000 de euro în numerar.

Operațiunea a avut loc pe 4 septembrie, pe strada Giulio Cesare Procaccini din Milano. Cei doi au fost observați având un comportament suspect în apropierea unui imobil.

Polițiștii au intervenit în urma unui schimb de pachet, ceea ce a dus la o serie de percheziții și la descoperirea unor cantități uriașe de argint și bani, scrie publicația Virgilio.

În timpul percheziției, georgianul avea asupra lui trei grame de marijuana. În mașina închiriată au fost găsite 12 bijuterii și 15 lingouri artizanale de argint, cu o greutate totală de peste șapte kilograme. Tot acolo s-au descoperit mai multe carduri, telefoane mobile, chei și suma de 52.980 de euro în numerar.

Verificările ulterioare i-au condus pe polițiști la un garaj din localitatea Vimodrone, unde au fost găsite obiecte din argint cu o greutate de peste 200 de kilograme, împreună cu o balanță de mari dimensiuni.

În parcarea de lângă garaj, într-o mașină aparținând românului, au mai fost descoperite alte obiecte din argint, cântărind 114 kilograme, o balanță mică și suma de 8.700 de euro.

În total, polițiștii au sechestrat 324 de kilograme de argint și peste 61.000 de euro. Cei doi bărbați au fost duși la penitenciarul San Vittore din Milano și puși la dispoziția autorităților judiciare.

Polițiștii au anunțat că bunurile confiscate vor putea fi vizualizate pe secțiunea „obiecte găsite” a site-ului oficial al Poliției.

Anchetatorii lucrează acum pentru a stabili proveniența obiectelor din argint și pentru a găsi victimele furturilor. Poliția face apel la cetățeni pentru a colabora în procesul de identificare și pentru a furniza informații utile.