„Polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă, în cooperare cu autoritățile de frontieră bulgare, au reținut paisprezece persoane care nu își justificau prezența pe teritoriul României, în cadrul unei acțiuni comune pentru prevenirea și combaterea migrației ilegale la nivelul Uniunii Europene”, se arată în comunicatul transmis.

Dosar penal sub coordonarea Parchetului

Reprezentanții Poliției de Frontieră au mai precizat că, în prezent, se desfășoară cercetări pentru stabilirea tuturor circumstanțelor. „Cercetările în acest caz sunt efectuate de către polițiștii de frontieră, sub coordonarea procurorului investit din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, urmând a fi dispuse măsurile legale care se impun”, au transmis autoritățile.