search
Duminică, 12 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Un deputat AUR a murit de Paște. George Simion: „Vom fi mai săraci fără el, cel mai înțelept dintre noi”

0
0
Publicat:

Doliu în AUR. Deputatul AUR Dan-Cătălin Artimon, președintele filialei Arad, s-a stins din viață chiar în ziua de Paște, la vârsta de 59 de ani.

Deputatul AUR Dan-Cătălin Artimon foto: FB
Liderul AUR, George Simion, a reacționat la scurt timp după aflarea veștii, transmițând un mesaj de condoleanțe.

 „Cu mare tristețe anunțăm plecarea la Domnul a deputatului AUR și prietenul meu, Dan Artimon. Vom fi mai săraci fără el, cel mai înțelept dintre noi.”, a scris Simion, pe FB.

Anunțul a fost făcut inițial pe rețelele de socializare de colegul său de partid, Ciprian Vărșan, consilier județean în Arad. 

„Rămas bun, Artimon Dan Cătălin! Un prieten de nădejde, un om remarcabil și un lider care și-a iubit semenii. Lumea este mai săracă fără tine. Zbor lin, Dane! Dumnezeu să te aibă în paza Sa!”, a scris Ciprian Vărșan. 

Dan-Cătălin Artimon a fost ales deputat în circumscripția Arad la alegerile parlamentare din 2024, din partea Alianței pentru Unirea Românilor (AUR).

Acesta și-a preluat mandatul în decembrie 2024 și a activat în Camera Deputaților, în cadrul Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale.

A fost consilier județean în cadrul Consiliului Județean Arad și a condus mai multe inițiative civice locale, fiind implicat în activitatea ONG-ului Arad-ID.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cea mai puțin vizitată țară din Europa, pentru că turiștii o găsesc „plictisitoare”
digi24.ro
image
UIMITOR! Cum arată acum celebrul actor Lorenzo Lamas, la aproape 70 de ani. Noua sa iubită este o altă vedetă, Heather Locklear
stirileprotv.ro
image
Viktor Orbán îi cheamă pe maghiari să „apere Ungaria“. „Dacă ratăm această ocazie, ne amenință pericolul războiului”
gandul.ro
image
Adevărul despre postul intermitent: se ridică la înălțimea reputației sale în privința pierderii în greutate?
mediafax.ro
image
Anunțul făcut de Rapid chiar în ziua de Paște: „Un nou capitol din povestea alb-vișinie!”
fanatik.ro
image
Peter Magyar si Tisza au câștigat alegerile din Ungaria 2026
libertatea.ro
image
LIVE TEXT Rezultate alegeri în Ungaria 2026: ce arată primele date parțiale și numărătoarea în timp real
digi24.ro
image
„Vorbesc în engleză, ne urmăresc 110 țări” » Fiul lui Ion Țiriac, discurs neașteptat după finala turneului de la București: „Chiar dacă ești din Iran, Israel, SUA...”
gsp.ro
image
Reacție-fulger în Grecia: Răzvan Lucescu a refuzat "ordinul" lui Ivan Savvidis și a plecat din țară!
digisport.ro
image
Încă o lovitură pentru continentul nostru: Europa își pierde supremația farmaceutică în fața 'cleștelui' format de SUA și China
stiripesurse.ro
image
În 25 de ani, a acumulat 827 de zile de concediu neplătit. A dat în judecată firma și a câștigat peste jumătate de milion de euro
antena3.ro
image
Harta șantierelor din București: zeci de linii de tramvai au intrat în reparaţii. Şoferii ocolesc şi 10 km
observatornews.ro
image
Viktor Orban și-a recunoscut înfrângerea în urmă cu puțin timp. S-a scris istorie cu un RECORD incredibil
cancan.ro
image
Vechimea din străinătate contează la pensie. Cum să-ți crești pensia chiar dacă nu mai lucrezi în țară
newsweek.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
prosport.ro
image
Unde ar putea fi ascunse camere de filmat în apartamentele închiriate. Sfaturile unui specialist pentru a le găsi rapid
playtech.ro
image
Gigi Becali s-a îmbolnăvit! Ce probleme de sănătate are patronul FCSB: „Am stat 3 zile”
fanatik.ro
image
Analist, după alegerile din Ungaria: „Kelemen Hunor trebuie să demisioneze de la conducerea UDMR și să se retragă din politică”
ziare.com
image
"Bombă!" A așteptat până în ultima secundă și i-a anunțat pe toți din avion: "Sărim în aer"
digisport.ro
image
Frontul rusesc se prăbușește: Kremlinul înregistrează pierderi devastatoare din cauza dronelor Ucrainei
stiripesurse.ro
image
BREAKING NEWS ALEGERI ISTORICE ÎN UNGARIA Orban se declară învins. Prezență record la vot
cotidianul.ro
image
Ți se rupe sufletul! Florin Piersic, de nerecunoscut la 90 de ani. Merge în baston și e piele și os
romaniatv.net
image
Paștele pe Frontul de Est. Armata Română a sărbătorit în tranșee
mediaflux.ro
image
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
gsp.ro
image
Religia la care s-a convertit Mihai Gâdea. Mama lui nu va avea slujbă la ortodocși
actualitate.net
image
Sexul oral a depășit oficial fumatul ca principală cauză a cancerului de gât
actualitate.net
image
Un turist bulgar compară România cu Bulgaria. Orașul care l-a impresionat: „foarte bine organizat, cu arhitectură frumoasă, străzi curate”
click.ro
image
Zodiile care vor trece printr-un conflict major în următoarea săptămână. Universul le va ajuta să treacă peste acest impas și le dă o șansă să-și redreseze viața
click.ro
image
Mihai Albu și-a invitat fiica la masa de Paște. Ce i-a răspuns Mikaela: „Nimic nu e sigur.” Cum se înțeleg, de fapt?
click.ro
Regele Edward al VII lea foto profimedia 1004119347 jpg
Scena halucinantă de pe patul de moarte al Regelui care a avut câte o iubită pe zi, timp de 50 de ani. S-au întâlnit soția și amanta!
okmagazine.ro
Kate Middleton, Regele Charles foto Profimedia jpg
N-o să auzim niciodată familia regală britanică rostind aceste cuvinte. Cei 7 termeni interziși la Palat
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Insula Șimian Foto Via Transilvanica Facebook 3 jpg
Insula Șimian, ostrovul care trebuia să salveze Ada-Kaleh după construcția Porților de Fier
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce refuză să mănânce Leonard Doroftei de pe masa de Paște?! La ce preparat delicios a spus „pas”? „Cel mai bun miel e porcul”
image
Un turist bulgar compară România cu Bulgaria. Orașul care l-a impresionat: „foarte bine organizat, cu arhitectură frumoasă, străzi curate”

OK! Magazine

image
N-o să auzim niciodată familia regală britanică rostind aceste cuvinte. Cei 7 termeni interziși la Palat

Click! Pentru femei

image
Cum se sărbătorește Paștele în lume prin tradiții spectaculoase

Click! Sănătate

image
Poți găsi iepurașul ascuns în 7 secunde?