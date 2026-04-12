Un deputat AUR a murit de Paște. George Simion: „Vom fi mai săraci fără el, cel mai înțelept dintre noi”

Doliu în AUR. Deputatul AUR Dan-Cătălin Artimon, președintele filialei Arad, s-a stins din viață chiar în ziua de Paște, la vârsta de 59 de ani.

Liderul AUR, George Simion, a reacționat la scurt timp după aflarea veștii, transmițând un mesaj de condoleanțe.

„Cu mare tristețe anunțăm plecarea la Domnul a deputatului AUR și prietenul meu, Dan Artimon. Vom fi mai săraci fără el, cel mai înțelept dintre noi.”, a scris Simion, pe FB.

Anunțul a fost făcut inițial pe rețelele de socializare de colegul său de partid, Ciprian Vărșan, consilier județean în Arad.

„Rămas bun, Artimon Dan Cătălin! Un prieten de nădejde, un om remarcabil și un lider care și-a iubit semenii. Lumea este mai săracă fără tine. Zbor lin, Dane! Dumnezeu să te aibă în paza Sa!”, a scris Ciprian Vărșan.

Dan-Cătălin Artimon a fost ales deputat în circumscripția Arad la alegerile parlamentare din 2024, din partea Alianței pentru Unirea Românilor (AUR).

Acesta și-a preluat mandatul în decembrie 2024 și a activat în Camera Deputaților, în cadrul Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale.

A fost consilier județean în cadrul Consiliului Județean Arad și a condus mai multe inițiative civice locale, fiind implicat în activitatea ONG-ului Arad-ID.