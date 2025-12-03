Ucraina neagă orice implicare în atacul asupra petrolierului rusesc în largul coastelor Turciei. Putin amenință cu represalii

Ministerul ucrainean de Externe a negat orice implicare în presupusul atac asupra navei rusești Midvolga 2 în largul coastelor Turciei, sugerând că e posibil ca Rusia însăși să fi înscenat incidentul.

„Ucraina nu are nicio legătură cu acest incident și respingem oficial orice astfel de acuzații formulate de propaganda rusă”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Heorhii Tihi. „Mai mult, presupusa rută Rusia - Georgia prin zona economică exclusivă a Turciei nu are sens și sugerează că Rusia ar fi putut înscena toate acestea.”

Direcția Generală pentru Afaceri Maritime din Turcia a anunțat marți că petrolierul sub pavilion rus Midvolga 2, care transporta ulei de floarea-soarelui, a semnalat un atac la aproximativ 80 de mile în largul coastei Turciei. Fotografiile care au circulat pe rețelele de socializare au arătat avarii aduse navei. Cei 13 membri ai echipajului navei nu au raportat răniți, iar motoarele au rămas funcționale. Următoarea destinație a petrolierului este portul Sinop, potrivit autorităților turce.

Incidentul a avut loc la o zi după ce președintele turc Recep Tayyip Erdogan a avertizat „toate părțile” cu privire la atacuri asupra navelor comerciale din Marea Neagră.

„Este evident că războiul dintre Rusia și Ucraina a început să amenințe siguranța navigației în Marea Neagră”, a declarat Erdogan. „Bombardarea navelor în zona noastră economică exclusivă de vineri semnalează o escaladare alarmantă. Nu putem justifica aceste atacuri în niciun fel.”

Declarația lui Erdogan a urmat relatărilor despre un atac cu drone asupra unor petroliere aparținând așa-numitei flote din umbră a Rusiei, în apropierea coastei Turciei.

O sursă familiarizată cu situația a declarat pentru Hromadske că, pe 29 noiembrie, drone navale Sea Baby aparținând Serviciului de Securitate ucrainean au lovit petrolierele sancționate KAIRO și VIRAT în Marea Neagră. Operațiunea a fost efectuată în comun de Direcția a 13-a de Contrainformații Militare a SBU și de Marina Ucrainei. Ambele petroliere au suferit avarii critice și au fost practic scoase din funcțiune, potrivit sursei.

Vladimir Putin amenință cu represalii

„Ceea ce fac acum forțele armate ucrainene este piraterie”, a declarat președintele rus reporterilor de la Moscova, într-un interviu difuzat de postul de televiziune de stat Rossiya 24.

Putin a declarat că primele posibile contramăsuri ar fi extinderea gamei de „atacuri rusești împotriva instalațiilor portuare și a navelor” care fac escală în porturile ucrainene.

„În al doilea rând, dacă acest lucru continuă, vom lua în considerare posibilitatea – nu spun că vom face acest lucru, dar vom lua în calcul posibilitatea unor măsuri de represalii împotriva navelor acelor țări care ajută Ucraina în comiterea acestor acte de piraterie”, a declarat Putin.