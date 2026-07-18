Tragedie pe A1. O fetiţă a murit, iar mama şi fratele ei au fost răniţi într-un accident

O fetiţă în vârstă de 5 ani şi-a pierdut viaţa, iar mama şi fratele ei mai mic au fost răniţi, sâmbătă, într-un accident rutier produs pe A1, în apropierea localităţii Cristian, după ce autoturismul în care se aflau s-a răsturnat.

Potrivit poliţiştilor, accidentul s-a produs la kilometrul 262 al autostrăzii, pe sensul de mers Sebeş - Sibiu. Din primele cercetări a reieşit că un bărbat în vârstă de 41 de ani, cetăţean străin, aflat la volanul autoturismului, a pierdut controlul direcţiei de deplasare din cauze care urmează să fie stabilite, a intrat în coliziune cu parapetul median, iar maşina s-a răsturnat.

La faţa locului au intervenit patru echipaje SMURD, dintre care unul cu medic, elicopterul SMURD Târgu Mureş, o autospecială de descarcerare şi o autospecială de stingere.

La sosirea echipajelor de intervenţie, fetiţa se afla în stop cardiorespirator. Echipele medicale au efectuat manevrele de resuscitare, însă copilul nu a răspuns acestora, fiind declarat decesul.

În acelaşi accident au fost răniţi mama copilului, o femeie în vârstă de 31 de ani, care a suferit un traumatism cranian şi un traumatism toracic, precum şi fratele victimei, un copil în vârstă de un an, care a suferit escoriaţii. Cei doi au fost transportaţi la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Poliţiştii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul şi dispunerea măsurilor legale.

Traficul rutier pe A1 a fost blocat pe durata intervenţiei echipajelor de salvare, fiind reluat ulterior în condiţii normale.