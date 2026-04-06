Tragedie pe Autostrada A1: un bărbat a murit și o femeie a fost grav rănită într-un accident rutier. Elicopterul SMURD a intervenit

Un bărbat a murit, iar o femeie a fost grav rănită în urma unui accident produs luni, 6 aprilie, pe Autostrada A1, între Timișoara și Arad.

„Luni, 06.04.2026, în jurul orei 18:25, am fost solicitați să intervenim pentru asigurarea măsurilor PSI şi prim ajutor în urma unui accident rutier produs pe A1 km 504 (sensul de mers spre Arad).

La locul evenimentului s-au deplasat de urgență pompierii din cadrul Detaşamentului 1 Timișoara şi Punctului de Lucru Pişchia cu o autospecială de primă intervenţie si comandă, o autospecială de stingere cu modul de descarcerare şi un echipaj SMURD cu medic”, a transmis ISU Timiş.

Un autotren și un autoturism cu platformă au fost implicate în accident. Un bărbat a murit, iar o femeie a fost grav rănită, ambele victime aflându-se în autoturism.

La fața locului a fost solicitat și elicopterul SMURD de la Arad.

În noaptea de joi spre vineri, un microbuz cu zece persoane și un autoturism s-au ciocnit frontal, pe autostrada A1, pe sensul Arad – Timișoara. Cinci victime au fost transportate la spital cu multiple fracturi.

Toate victimele erau conștiente în momentul preluării. Printre acestea se află o tânără de 22 de ani cu traumatism craniocerebral acut, un bărbat de 32 de ani cu traumatism toracic și la mâna stângă, o tânără de 20 de ani cu traumatism craniocerebral acut, o femeie de 28 de ani cu traumatism la mâna dreaptă și un bărbat de 27 de ani cu traumatism maxilo-facial și la mâna stângă.