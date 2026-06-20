Bisericile fortificate din Transilvania sunt tot mai afectate de degradare. După prăbușirea zidului bisericii medievale din Moșna, Cristian Cismaru, directorul Fundației Biserici Fortificate, a explicat, pentru „Adevărul” ce probleme au aceste monumente și ce se poate face pentru salvarea lor.

Peste 160 de biserici fortificate săsești împodobesc satele din Transilvania. Unele au rămas locuri emblematice pentru comunitățile locale și pentru turiștii care călătoresc în zonă, chiar dacă populația germană, care le-a avut în grijă timp de sute de ani, s-a diminuat treptat. Trecerea timpului și plecarea sașilor au grăbit degradarea unor monumente reprezentative ale comunității, iar în ultimii ani, unele au ajuns în pericol de distrugere.

Cel mai recent caz a fost semnalat sâmbătă, 13 iunie 2026, de Ministerul Culturii, care a transmis o informare despre prăbușirea unei porțiuni a zidului de incintă al Bisericii Fortificate din Moșna, județul Sibiu. Incidentul s-a produs în dimineața aceleiași zile, în jurul orei 01:40.

„Potrivit informațiilor transmise de autoritățile locale, este afectată o parte a zidului de nord al incintei, dinspre parc. În urma incidentului nu s-au înregistrat victime. Pentru eliminarea oricărui risc pentru populație și pentru protejarea monumentului istoric, vizitele ghidate programate pentru zilele de 13 și 14 iunie au fost suspendate”, a informat Ministerul Culturii.

Oficialii au adăugat că Turnul de Nord beneficiase de o intervenție de urgență în anul 2017, realizată cu avizul Ministerului Culturii. Lucrările de sprijinire și punere în siguranță au fost finanțate din fondurile Consistoriului Districtual Mediaș al Bisericii Evanghelice.

Turul bisericilor degradate, din jurul Sibiului

În satele din jurul Sibiului, numeroase biserici fortificate sunt afectate de degradare, iar unele au ajuns să prezinte riscuri pentru vizitatori. Cetatea țărănească din Slimnic domină, de pe dealul aflat la marginea localității, satul traversat de Drumul Național 14, care leagă Sibiul de Mediaș.

Fortificația a fost ridicată în secolul al XIV-lea, la limita de nord a Pământului Crăiesc, și a avut rol de avanpost al Sibiului și de apărare a drumului principal spre Mediaș. Aici, vizitatorii găsesc ziduri masive, turnuri, ruinele unei biserici gotice neterminate și panouri care avertizează asupra unor riscuri: căderi de pietre, bucăți de țiglă desprinse din acoperișuri, ziduri degradate, scări abrupte și teren denivelat.

La poalele cetății, o biserică evanghelică și o fostă școală amintesc de comunitatea săsească a locului, astăzi mult diminuată.

„De câteva luni, cetatea nu mai poate fi vizitată, din cauza riscurilor de siguranță. A rămas închisă, în așteptarea restaurării”, spune Mihai, localnicul care păstrează cheile fortificației și ale bisericii vechi de aproape trei secole.

Mai înclinată ca Turnul din Pisa

În satul învecinat, Ruși, biserica fortificată se distinge prin turnul ei înclinat, unul dintre elementele care atrag atenția asupra monumentului. Turnul bisericii evanghelice a fost comparat adesea cu Turnul din Pisa, datorită înclinației sale.

„Pisa este renumit pe plan mondial pentru turnul său înclinat, pe când satul Ruși este cunoscut doar în împrejurimi, în ciuda faptului că turnul bisericii sale este chiar mai înclinat decât cel din orașul italian. Furtuna istoriei, uraganul timpului și mânia naturii nu au reușit să doboare acest gigant înalt de 72 de metri. Construit în 1748, a început să se încline abia peste un secol, în urma unei alunecări de teren. A rezistat întreg datorită bazei sale stabile și a pereților solizi, iar astăzi înclinația sa a ajuns la 1,45 metri, experții susținând că s-ar mai putea înclina încă 100–150 de centimetri înainte de a se prăbuși. Acest lucru nu va avea loc în viitorul apropiat, deoarece în 1968 s-au executat lucrări de consolidare”, arată Fundația Biserici Fortificate (Stiftung Kirchenburgen), organizație care monitorizează starea acestor monumente, sprijină lucrări de întreținere și intervenții de urgență și încearcă să atragă atenția asupra patrimoniului săsesc din Transilvania.

Biserica a rămas în grija familiei de sași Hihn, din localitate, însă este deschisă rar vizitatorilor. Și aici sunt vizibile probleme de degradare, mai ales la zidurile de incintă.

Pe același traseu dintre Sibiu și Mediaș, în vecinătatea orașului Copșa Mică, o biserică fortificată ridicată de sași în secolul al XIV-lea a rămas atracția principală a satului Axente Sever, numit în trecut Frâua, în română, și Frauendorf, în germană.

Cetatea a fost construită în jurul bisericii evanghelice și a avut, vreme de secole, rol de apărare și de adăpost pentru comunitatea locală. În incinta fortificată, fiecare familie avea cămări în care își păstra grânele, carnea și alte bunuri de valoare, astfel încât biserica nu era doar loc de rugăciune, ci și refugiu și depozit al satului.

În prezent, ansamblul este afectat de degradare. Un panou așezat în fața cetății îi avertizează pe turiști că vizitarea acesteia se face pe propria răspundere. Printre regulile de vizitare sunt amintite interdicțiile privind alergatul pe căile de acces, urcarea sau aplecarea peste balustradele de protecție, părăsirea potecilor special amenajate și deplasarea prea aproape de zidurile de împrejmuire sau ale obiectivului. De asemenea, la urcarea scărilor trebuie folosită balustrada, iar coborârea se face cu fața la scară, acolo unde treptele sunt înguste.

„La vizitarea obiectivului se pot produce următoarele evenimente nedorite: căderi, accidente provocate de aplecarea peste balustrade, lovituri la cap din cauza tavanelor sau tocurilor joase ale ușilor și încăperilor, lovituri provocate de deschiderea bruscă a ușilor, lovituri cauzate de desprinderea unor bucăți de țiglă sau materiale de construcție din ziduri ori acoperișuri deteriorate de intemperii sau vechime”, informează administrația monumentului istoric.

Mai aproape de Alba Iulia, satele comunei Jidvei au păstrat biserici fortificate, deși comunitatea săsească s-a împuținat și aici, în ultimele patru decenii. În satul Veseuș, biserica evanghelică, ridicată în stil gotic în anul 1504, a fost abandonată de mai mulți ani, iar clopotele și lucrurile de valoare pe care le găzduia au fost duse la diferite muzee din București, pentru a nu fi furate.

„În curând, biserica se va prăbuși cu totul. Unii săteni au furat de aici instalațiile electrice și lemnăria, au distrus altarul și au luat cărămizi pentru a le folosi. Mă întristează soarta ei și a cimitirului sașilor”, relata o localnică din Jidvei (video).

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Femeia are în grijă biserica din Jidvei, pe care se văd urmele trecerii timpului, dar care s-a păstrat ceva mai bine decât cea din localitatea învecinată Veseuș, părăsită complet de sași.

Un sfert din biserici, afectate de degradare

Cristian Cismaru, directorul Fundației Biserici Fortificate, a vorbit, într-un interviu pentru Adevărul, despre starea bisericilor săsești din Transilvania, despre riscurile cu care se confruntă aceste monumente și despre eforturile prin care unele dintre ele pot fi puse în siguranță.

El spune că situația diferă mult de la o localitate la alta: unele biserici au fost restaurate și sunt vizitate de turiști, în timp ce altele au nevoie urgentă de lucrări de întreținere, consolidare sau intervenții de urgență.

ADEVĂRUL: Câte biserici fortificate mai sunt astăzi în Transilvania și câte dintre ele se află în grija sau în monitorizarea Fundației Biserici Fortificate?

Cristian Cismaru: În prezent sunt 164 de biserici fortificate, dintre care aproximativ 25% au diverse probleme, inclusiv structurale, sau se află în stare de precolaps, iar unele chiar în colaps.

În ultimii 35 de ani, de la exodul masiv al sașilor, de când au plecat sașii în anii ’90, s-a intervenit cu măsuri de consolidare sau cu măsuri de punere în siguranță, adică măsuri de urgență, la aproximativ jumătate dintre ele.

Trebuie spus că finanțarea, în majoritatea cazurilor, a fost europeană. Cam 85% dintre intervenții au fost realizate prin proiecte europene, ceea ce înseamnă că doar 15% au fost făcute cu bani din România sau cu bani ai proprietarilor.

Situația este mai complexă la aceste biserici pentru că o parte dintre ele nu mai au comunități. În mod normal, în decursul istoriei, se intervenea obligatoriu o dată la 10–15 ani cu măsuri de urgență, iar o dată la 50 de ani se făcea o renovare foarte bine fundamentată. Acum este greu să mai fie respectate aceleași termene, pentru că nu mai există comunitatea care să lucreze la ele și să le pună în siguranță.

Câte dintre aceste biserici sunt bine întreținute? Există o statistică?

La cele la care s-a intervenit, aproape toate sunt bine întreținute. La aproximativ jumătate dintre ele nu există pericole iminente de prăbușire. La cealaltă jumătate sunt situații punctuale, unde apar probleme de precolaps sau chiar de colaps.

Care sunt cele mai frecvente probleme pe care le întâlniți: ziduri, turnuri, acoperișuri degradate, infiltrații, fundații slăbite, vegetație invazivă?

Cele mai mari probleme sunt la acoperișuri. Învelitoarea este adesea afectată de vânt puternic sau de furtuni, iar dacă nu se intervine la timp pentru înlocuirea țiglelor căzute, apar infiltrații. Acestea duc apoi la probleme structurale importante.

În momentul în care un colț al clădirii se udă frecvent din cauza ploilor, acolo încep să apară probleme.

O altă mare problemă este lipsa oamenilor care să aibă grijă de curățarea vegetației. În momentul în care vegetația crește puternic pe o parte din zid sau pe lângă corpul bisericii, umiditatea pătrunde și de jos în sus.

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Pot fi observate aceste probleme de comunitate? Își pot da seama oamenii că există un risc concret de prăbușire la o astfel de biserică?

Fără un diagnostic făcut de specialiști, este greu să îți dai seama efectiv. Acolo unde se văd probleme foarte mari, Fundația Biserici Fortificate își propune să aibă minimum patru-cinci intervenții pe an, intervenții de punere în siguranță, adică intervenții de urgență.

În rest, încercăm să facem în fiecare an o diagnoză a celor mai afectate monumente și știm care sunt problemele. Din păcate, banii pentru a interveni la toate nu există.

Orientativ, cât ar costa o intervenție de urgență la un zid, la un turn sau la un acoperiș?

Sumele pot începe, de exemplu, de la 6.000–7.000 de euro, dacă este vorba doar despre punerea în siguranță a unui portal frumos de intrare sau a unui element decorativ.

Dar în momentul în care vrei să refaci un acoperiș în totalitate, nu poți avea un buget sub 30.000–35.000 de euro. Și asta în condițiile în care partea de documentație este deja făcută, iar proiectul este avizat de Ministerul Culturii.

Cum funcționează programele Fundației Biserici Fortificate? Cum sunt alese monumentele unde se intervine?

Depinde de program. Noi avem acum trei programe prin care funcționăm.

Unul este programul de îngrijire, prin care căutăm pe cineva la fața locului care să înlocuiască țiglele din acoperiș, să cosească iarba și să îndepărteze vegetația. Sunt programe simple de îngrijire, care pornesc de la 1.500 de euro pe an. Practic, plătești o persoană să aibă grijă de acel monument.

Apoi sunt intervențiile de punere în siguranță, care încep, cum am spus, de la 6.000–7.000 de euro pentru o intervenție minimă.

Urmează programele mai complexe, de reparație a acoperișurilor, care încep de la 30.000–35.000 de euro.

Noi alcătuim în fiecare an o listă cu cele mai urgente măsuri. Aceasta este avizată sau, de multe ori, chiar propusă de consistoriul districtual. Biserica Evanghelică are un fel de „județe”, sunt cinci districte, iar fiecare consistoriu districtual, care este proprietarul și care apare în cartea funciară a acestor monumente, ne propune lista: acolo și acolo sunt probleme.

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Noi, ca fundație, nu suntem proprietari. Aceasta este o mică problemă, pentru că trebuie să lucrăm mereu cu proprietarii, adică parohiile evanghelice locale. De multe ori, însă, acestea nu mai sunt în stare de funcționare, pentru că nu mai există comunitatea.

Ce pot face comunitățile locale atunci când văd că zidurile bisericilor crapă, cad pietre sau apar infiltrații?

Pot transmite aceste probleme consistoriului districtual sau direct fundației. Sistemul acesta de prevenire, alarmare sau anunțare funcționează.

În cazul Moșna, nu era ceva din care să ne putem da seama că urma să cadă o parte din zid. Acolo intervenția părea necesară peste mai mulți ani.

Într-o situație asemănătoare am avut anul acesta un colaps mult mai mic, la biserica fortificată de la Ruja, unde a căzut o bucată din zid. Acolo am reacționat deja, iar în luna iulie vom avea un șantier de urgență pentru repararea bucății de zid căzute.

Cât de greu este să găsiți finanțare, specialiști sau meșteri pentru astfel de lucrări la monumente istorice?

În ultimii ani, partea de specialiști și de oameni care se pricep să pună efectiv mâna și să facă lucrările s-a îmbunătățit considerabil. Găsim oameni care știu să lucreze și care știu să lucreze după un proiect făcut cu toate avizele.

Problema este finanțarea. Comunitatea evanghelică (săsească) nu mai reușește să genereze aceste fonduri. Atunci suntem dependenți de finanțare europeană sau de finanțare prin diverse instituții, cum ar fi Institutul Național al Patrimoniului sau Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Centru. Sunt situații în care te poți ajuta de bani din România.

Avem acum o promisiune pentru anul viitor, când ar urma să avem intervenții la alte 20–25 de biserici fortificate. Sunt bani veniți din partea Parlamentului Germaniei. Din 2027 vom avea din nou cinci categorii de intervenții la, probabil, 20–25 de biserici, cu o finanțare oferită de Parlamentul Germaniei.

Statul ungar a finanțat în ultimii ani restaurarea unor biserici și monumente istorice din Transilvania. Există sprijin din Germania pentru bisericile săsești?

Acolo sumele au fost mult mai mari. Statul ungar a avut fonduri mult mai generoase pentru tot ce înseamnă patrimoniu cultural moștenit de maghiari.

În cazul sprijinului venit prin Parlamentul Germaniei sunt promise două-trei milioane de euro, dar împărțite la 25 de biserici fortificate nu reprezintă o sumă foarte mare, cu care să poți face restaurări cap-coadă, dar vor fi intervenții punctuale, majoritatea la acoperișuri.

Turismul ajută la întreținerea bisericilor fortificate?

Turismul ajută foarte mult din două perspective. În primul rând, din biletele de intrare plătite de turiști se poate pune deoparte o parte din fonduri pentru intervenții. Tarifele nu sunt foarte mari, deci nu sunt sume considerabile, dar ele contează.

În al doilea rând, în bisericile vizitate se poate crea o campanie de fundraising. Fiind vorba despre un monument care are parte de atenția publicului, vizitatorii devin, în multe cazuri, și donatori pentru aceste biserici.

Câte biserici fortificate mai au comunități active în jurul lor?

Aproximativ 7%. Asta înseamnă că 93% dintre comunități sunt așa-numite comunități de diaspora, unde majoritatea foștilor enoriași trăiesc în Germania, Austria, Canada sau Statele Unite ale Americii.