Topul celor mai bine plătiți pensionari speciali. Pensia medie a magistraților a depășit 25.500 de lei

Pensia medie de serviciu a judecătorilor și procurorilor din România a ajuns în luna mai 2026 la 25.586 de lei brut, echivalentul a peste 5.000 de euro, potrivit datelor centralizate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP). Cea mai numeroasă și mai bine remunerată categorie de pensionari speciali este reprezentată de magistrați. Datele CNPP evidențiază diferențe semnificative între pensiile de serviciu și cele din sistemul public.

Datele oficiale arată că numărul beneficiarilor de pensii de serviciu a crescut ușor în ultima lună, ajungând la 11.970 de persoane, cu 13 mai multe decât în aprilie. Dintre aceștia, 7.922 de pensionari beneficiază și de pensie din sistemul public, calculată pe baza contributivității.

Magistrații, în continuare pe primul loc

Cea mai numeroasă și mai bine remunerată categorie de pensionari speciali este reprezentată de magistrați.

În luna mai, 5.850 de foști judecători și procurori primeau pensii de serviciu, iar 2.541 dintre aceștia beneficiau și de pensie din sistemul public.

Potrivit datelor CNPP, citate de Agerpres, pensia medie a unui magistrat a ajuns la 25.586 de lei. Din această sumă, 7.575 de lei provin din sistemul public de pensii, în timp ce 22.461 de lei sunt acoperiți de la bugetul de stat, prin mecanismul pensiilor de serviciu.

Ce pensii primesc celelalte categorii speciale

Pe lângă magistrați, pensii de serviciu sunt acordate și altor categorii profesionale. Personalul diplomatic și consular numără 780 de beneficiari, cu o pensie medie de 7.007 lei.

În cazul funcționarilor parlamentari, 861 de persoane beneficiază de pensii speciale, valoarea medie fiind de 6.274 de lei.

Personalul aeronautic civil navigant are una dintre cele mai ridicate pensii de serviciu după cea a magistraților. Cei 1.322 de beneficiari încasează, în medie, 13.093 de lei lunar.

Foștii angajați ai Curții de Conturi, în număr de 700, primesc o pensie medie de 10.685 de lei.

De asemenea, 2.457 de persoane din categoria personalului auxiliar din instanțe și parchete beneficiază de o pensie medie de 7.320 de lei.

Diferențe mari față de pensia medie din sistemul public

Datele CNPP evidențiază diferențe semnificative între pensiile de serviciu și cele din sistemul public.

În timp ce pensia medie a magistraților depășește 25.500 de lei, pensia medie pentru cei peste 4,5 milioane de pensionari din sistemul public din România este de 2.821 de lei.

Potrivit instituției, o parte importantă a pensiilor de serviciu este finanțată direct de la bugetul de stat, componenta bazată pe contributivitate reprezentând doar o parte din suma încasată lunar de beneficiari.