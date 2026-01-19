Ce spune ÎCCJ despre pensiile de serviciu ale magistraților: Expertiza contrazice informațiile din presă

Înalta Curte de Casație și Justiție consideră că rezultatele expertizei privind pensiile de serviciu ale magistraților nu corespund cu ceea ce s-a vehiculat în spaţiul public referitor la acest subiect.

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a emis luni, 19 ianuarie, un comunicat în care afirmă că informaţiile vehiculate în spaţiul public, prin mass-media, „sunt neconforme cu concluziile expertizei și creează o percepție eronată asupra efectelor juridice ale noii reglementări, impunând următoarele clarificări publice”.

Conform comunicatului, anumite articole publicate în aceeași zi creează percepții eronate asupra efectelor juridice ale noii reglementări, astfel că reprezentanții ÎCCJ subliniază că expertiza nu „denaturează” sau „umflă” pensia contributivă, ci analizează impactul legii într-un scenariu maximal, pentru a verifica dacă pensia de serviciu își păstrează substanța juridică.

Concluzia expertizei este clară: chiar și în ipoteza, nerealizată în practică, a unei majorări de 100% a salariilor pe întreaga perioadă analizată, pensia de serviciu rămâne sub nivelul pensiei contributive.

O simulare prezentată în comunicat arată diferențele în ipoteza unei majorări cu 50% a veniturilor, astfel:

* Judecătorie: diferență în minus de 4.209 lei

* Tribunal: diferență în minus de 2.533 lei

* Curte de apel: diferență în minus de 1.478 lei.

În ipoteza unei majorări de 100%, pensia de serviciu pentru judecătorii curților de apel ar fi mai mică cu 1.772 lei, iar pentru cei de la instanța supremă, cu 1.223 lei, comparativ cu pensia contributivă.

În acest context, reprezentanţii Înaltei Curţi de Casație și Justiție subliniază că aceste date au o semnificație juridică precisă: pensia de serviciu devine inaplicabilă sistematic, pierzând orice funcție economică și juridică. Astfel, nu este vorba doar despre o reformă sau ajustare a mecanismelor de calcul, ci despre o golire de conținut a pensiei de serviciu, incompatibilă cu menținerea sa ca instituție juridică distinctă.

În opinia instanței, prezentarea acestor efecte ca fiind neglijabile constituie o distorsionare a concluziilor expertizei și poate induce publicul în eroare.

„Când o prestație este permanent subordonată alteia și nu mai produce efecte în nicio ipoteză rezonabilă, ea este desființată în fapt, indiferent de menținerea formală în lege”, se arată în comunicatul citat.