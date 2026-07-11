Cinci femei au fost obligate să practice prostituția în România și alte patru țări europene. Trei proxeneți au fost arestați preventiv

Trei bărbați, cu vârste cuprinse între 29 și 32 de ani, au fost arestați preventiv pentru 30 de zile într-un dosar de proxenetism instrumentat de polițiștii din Călărași. Anchetatorii susțin că suspecții ar fi obținut bani proveniți din prostituția practicată de cinci femei în România și alte 4 țări europene.

Vineri, 10 iulie, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au efectuat opt percheziții domiciliare în județele Călărași și Giurgiu, precum și în municipiul București, potrivit IPJ Călărași.

Din cercetări a reieșit că, în perioada 2023–2026, cei trei suspecți ar fi obținut în mod repetat sume de bani din practicarea prostituției de către cinci femei, care ar fi fost exploatate pe teritoriul României, Germaniei, Elveției, Angliei și Olandei.

Armă, bani și telefoane, ridicate în urma perchezițiilor

În urma descinderilor, anchetatorii au ridicat un pistol, 14.500 de euro, 1.250 de dolari, 78.500 de lei, mai multe telefoane mobile, carduri bancare, documente și alte înscrisuri considerate relevante pentru anchetă.

După administrarea probatoriului, polițiștii, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Călărași, au dispus reținerea celor trei bărbați pentru 24 de ore.

Ulterior, instanța a admis propunerea procurorilor și a dispus arestarea preventivă a suspecților pentru o perioadă de 30 de zile.

La acțiune au participat polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, Poliției Municipiului Călărași, Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, Serviciului Criminalistic, precum și luptători ai Serviciilor pentru Acțiuni Speciale din Călărași și Giurgiu.