Țara care renunță complet la peste 100 de avioane Eurofighter Typhoon. Când vor fi retrase

Marea Britanie renunță complet la cele 110 avioane Eurofighter Typhoon, dar a prezentat calendarul oficial privind scoaterea tuturor avioanelor Eurofighter din serviciu.

Ministerul Apărării de la Londra a confirmat datele privind retragerea Eurofighter, dar și cifrele privind casările și numărul actual de avioane Eurofighter Typhoon din dotarea Forțelor Aeriene Regale Britanice, în urma unei serii de întrebări scrise adresate de deputatul conservator Ben Obese-Jecty, scrie Defense România.

Maria Eagle, ministrul Achizițiilor și Industriei Apărării, a declarat că Marea Britanie are mai exact 111 avioane Eurofighter Typhoon în serviciu.

În ceea ce privește calendarul de retragere, ministrul Maria Eagle a precizat că „datele planificate de ieșire din serviciu pentru flota RAF de aeronave Typhoon sunt următoarele: Versiunea Tranche 1, 2027; Tranche 2, 2040; Tranche 3, 2040.”

Ea a adăugat că „RAF nu deține aeronave Typhoon Tranche 3A.”

Potrivit UK Defence Journal, datele oficiale ale Downing Street au dezvăluit și amploarea casărilor a primei generații a avionului de luptă.

Ministrul a confirmat că „26 dintre cele 30 de aeronave Typhoon Tranche 1 au fost casate la 1 iulie 2025; acest lucru echivalează cu 87% din flota Tranche 1.” Celelalte avioane în versiunea Tranche 1 vor ieși din serviciu în următorii doi ani.

Marea Britanie vrea să accelereze în programul Tempest, viitorul avion de luptă de generația a 6-a

Global Combat Air Programme (GCAP) este proiectul comun pentru dezvoltarea unei aeronave de luptă de generație următoare, care să înlocuiască Eurofighter Typhoon din Regatul Unit și Italia, precum și Mitsubishi F-2 din Japonia. Obiectivul vizează dezvoltarea unui avion de generația a 6-a care va integra sisteme avansate de calcul la bord bazate pe inteligență artificială sau realitate augmentată.

Proiectul e condus de Italia, Japonia și Marea Britanie după fuzionarea proiectelor Tempest - prin care Marea Britanie dezvolta un avion de generația a 6-a - cu F-X, proiectul japonez de generația a 6-a.

Primul prototip al avionului de generația a 6-a dezvoltat de cele trei țări ar trebui să zboare 2027 iar avioanele ar trebui să intre în serviciu în 2035.