Luni, 20 Octombrie 2025
Adevărul
Video „Sună-mă să vezi dacă mă mai trezesc”. Mărturia sfâșietoare făcută de mama tinerei gravide care și-a pierdut viața în explozia din Rahova

Publicat:
Ultima actualizare:

Mirela Stanciu, tânăra însărcinată care a murit în explozia din Rahova, simțea un miros puternic de gaz în bloc și și-a prevestit tragedia. Cu o zi înainte de deflagrație, le-a trimis apropiaților un mesaj tulburător: „Sună-mă să vezi dacă mă mai trezesc”.

Mama tinerei gravide care a murit în explozie FOTO: captura video Antena 3
Mama tinerei gravide care a murit în explozie FOTO: captura video Antena 3

Mama tinerei a povestit ultimele momente ale fiicei sale și avertismentele pe care le-a transmis înainte de deflagrație. „Mirosea foarte tare a gaz în tot blocul. Gravidă fiind, nu a putut să iasă să ducă gunoiul și nici să-și facă un ceai”, a declarat femeia.

Tânăra gravidă a trimis un mesaj unei cunoştinţe pe care a rugat-o să o sune a doua zi ca să afle dacă se mai trezeşte şi multor apropiaţi le-a spus că în tot blocul se simte un puternic miros de gaze.

„Am o conversaţie împreună cu o cunoştinţă, unde seara îi spune: <Miroase foarte tare a gaz în bloc şi nu ştiu cum o fi până mâine dimineaţă. Sună-mă să vezi dacă mă mai trezesc>. Este suficient”, a mărturisit mama Mirelei Stanciu pentru Antena 3 CNN.

Bunica Mirelei a adăugat că joi seara tânăra a trimis și ultima fotografie către familie. 

Fratele Mirelei, în vârstă de 17 ani, se afla lângă ea în momentul exploziei. „S-a izbit de perete și s-a trezit în aer”, a povestit bunica. Adolescentul a fost rănit și internat pentru câteva zile la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu”.

Mirela, tânăra însărcinată ucisă în explozie FOTO: Facebook / Andreea Mihalache
Mirela, tânăra însărcinată ucisă în explozie FOTO: Facebook / Andreea Mihalache

Femeia a mai mărturisit că nepotul ei se plânge că are dureri de spate şi a fost externat din spiatl, în urmă cu două zile.

„Spune că-l doare rău spatele, este acasă, l-a dat acasă sâmbătă, de la spital, dar acum nu ştiu. La Buturugeni stăm acum, deocamdată, până îngropăm fetiţa”, a mai declarat bunica Mirelei Stanciu. 

Trei femei au murit și alte 15 persoane au fost grav rănite în urma exploziei de la blocul din Rahova. Dintre răniți, 7 au fost deja externați din spital, iar un bărbat a fost transferat la un spital în Austria. 

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile verifică toate circumstanțele care au dus la producerea tragediei.

loading Se încarcă comentariile...
