Starul Cuba Gooding Jr., în vizită la Senatul României: promite că revine pentru Delta Dunării și Transilvania

Actorul american Cuba Gooding Jr., câștigător al premiului Oscar în 1996 pentru rolul din „Jerry Maguire”, a vizitat miercuri, 29 aprilie, Senatul României, în cadrul prezenței sale în țară pentru evenimentul „Success Special Edition – Red Carpet Experience”.

Actorul a fost întâmpinat de președintele Senatului, Mircea Abrudean, și de senatorul PSD Titus Corlățean, care a relatat pe rețelele sociale atmosfera întâlnirii și momentelor petrecute în Parlament.

„L-am invitat pe unul din cei mai simpatizați actori americani, inclusiv în România, Cuba Gooding Jr., să ne viziteze la Senat. Am fost onorat să fiu gazdă unui câștigător de Oscar în 1996 în «Jerry Maguire», un star de la Hollywood care a jucat de-a lungul vieții cu alți mari (a se citi uriași) actori americani, precum Jack Nicholson, Tom Cruise, Demi Moore, Dustin Hoffman, Morgan Freeman și mulți alții…”, a scris Titus Corlățean, pe FB.

Acesta a adăugat că actorul a fost impresionat de clădirea Parlamentului și de atmosfera din interior:

„Am făcut un tur… mai special al Parlamentului și nu m-a surprins deloc să descopăr un profil foarte deschis, relaxat și amical, care a fost profund și plăcut surprins de ceea ce descoperea în cea de-a doua clădire ca mărime din lume după Pentagon, Parlamentul României.”, a relatat Corlățean.

Cadoul primit de actor

În cadrul vizitei, Cuba Gooding Jr. a primit două cadouri simbolice: un album cu frumusețile României și un volum dedicat istoriei de 165 de ani a Senatului României.

„A primit cu plăcere un album superb cu frumusețile României (…) dar și cel care prezintă istoria de 165 de ani a Senatului României”, a precizat senatorul.

Potrivit acestuia, actorul ar fi manifestat interes pentru o posibilă revenire în România, fiind atras de destinații precum Delta Dunării, fortărețele din Transilvania sau mănăstirile din Moldova.

Un moment savuros al întâlnirii a fost legat de celebra replică din filmul „Jerry Maguire” – „Show me the money”, care l-a consacrat pe actor.

„M-am abținut să îi lansez celebra sa replică din «Jerry Maguire» «show me the money», în schimb alți 5-6 din jurul meu nu s-au abținut să îi arate că știu subiectul. I-a făcut plăcere”, a povestit Corlățean.

Replica a fost rostită în repetate rânduri de cei prezenți, într-o atmosferă relaxată, cu tentă informală, care a transformat vizita într-un moment inedit pentru instituția parlamentară.

Vizita a inclus și un moment neoficial în plen, unde actorul a fost invitat să vorbească la microfonul central. „L-am tentat pe Cuba Gooding Jr să joace pentru câteva minute, la microfonul central, rolul de Senator al României. Din discursul său spontan nu am avut senzația că i-a displăcut…”, a mai scris senatorul PSD.

Potrivit organizatorilor, întâlnirea a fost una deschisă și relaxată, iar actorul american a interacționat cu toți cei care au dorit fotografii sau schimburi de replici.