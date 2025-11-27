Sportivii români de la Mondialul au reușit să se întoarcă în Mexic. Spun că au fost ajutați de Tamila Cristescu, dată afară de Oana Țoiu de la MAE

Recent, sportivii români calificați pentru competiția mondială de pescuit au fost refuzați la intrarea în Mexic și trimiși acasă, deși prezentaseră toate documentele oficiale. Între timp, aceștia au reușit să se întoarcă în țara din America de Nord, aparent cu ajutorul Tamilei Cristescu, cea care anul acesta a fost rechemată din postul de agent consular la New York și înlăturată din Ministerul de Externe.

Echipa României la Mondialul de pescuit din caiac a ajuns în Mexic după aproape 20 de ore de călătorie, însă experiența s-a transformat rapid într-un coșmar. La controlul de frontieră, autoritățile mexicane le-au cerut sportivilor o dovadă tipărită a rezervării cazării pentru perioada oficială a competiției.

Delegația avea toate documentele necesare: rezervările pentru perioada de antrenament, confirmarea plății de 13.500 de euro către Federația Mexicană de Pescuit pentru caiace și cazare, precum și scrisoarea oficială de invitație. Cu toate acestea, actele nu au fost acceptate.

Sportivii au fost reținuți aproape 12 ore într-o cameră, timp în care li s-au confiscat pașapoartele și telefoanele. În final, au fost puși în avion și trimiși înapoi la Madrid, după un alt zbor lung, purtând aceleași haine cu care plecaseră din România.

„Țin să mulțumesc pe această cale domnișoarei Tamila Andreea Cristescu pentru demersul făcut”

Informația privind intervenția Tamilei Cristescu vine de la Liga Română de Spinning, Divizia Caiac, care i-a mulțumit într-un mesaj public pentru „demersul făcut pe lângă guvernul Mexicului”.

„Răzvan Ghindăoanu, vicepreședintele Ligii Române de Spinning, Divizia Caiac, dorește să transmită mulțumiri speciale domnișoarei Tamila Cristescu pentru ajutorul acordat în aceste 3 zile extrem de complicate pentru echipa AGVPS care reprezintă România la Campionatul Mondial de Pescuit la Spinning din Caiac 2025 .

«Pentru că aventura noastră s-a terminat cu bine, țin să mulțumesc pe această cale domnișoarei Tamila Andreea Cristescu pentru demersul făcut pe lângă guvernul Mexicului în ajutorul nostru, un sprijin venit la timp, am spune.»

Tamila Cristescu, rechemată din postul de agent consular la New York

În iunie, ministrul de Externe, Oana Țoiu, a semnat rechemarea imediată și încetarea detașării în MAE, din cadrul Direcției Generale de Administrare a Unităților de Învățământ și Sport Sector 4, a Tamilei Andreea Cristescu, detașată pe o funcție de agent consular în cadrul Consulatului general al României la New York.

Ulterior, ministrul a explicat că „existau mai multe petiții, reclamații, legate de acest lucru”

„De la momentul detașării dumneaei și până la momentul în care am încetat această detașare au existat mai multe oportunități pentru a putea da concurs pentru postul respectiv. Deci, dacă exista o intenție serioasă de a urmări acea cale de carieră, a existat și posibilitatea de a aplica la concurs”, a explicat Oana Țoiu la Digi24.

Ministrul de Externe a mai precizat că a solicitat o evaluare rapidă și propuneri concrete de reformă în MAE pe criterii de competență și profesionalism și sunt analizate detașările.

Oana Țoiu a mai spus că există mai multe cazuri similare celui amintit, în care persoane fără experiență în diplomație, care au lucrat în primării, au fost detașată la MAE

Cine este Tamila Cristescu

Tamila Cristescu, în vârstă de 25 de ani, a lucrat în funcția de consilier la Direcția de Administrare a Unităților de Învățământ și Sport (DGAUIS) Sector 4 de pe 1 august 2022 (când avea 22 de ani) până pe 1 septembrie 2022, arată CV-ului său.

După o lună la Primărie, pe 1 septembrie 2022, tânăra a fost detașată la Consulatul României la New York, unde a lucrat până pe 1 septembrie 2023 ca referent relații, apoi ca agent consular – poziție pe care a ocupat-o până în prezent, potrivit site-ului de investigații Snoop.ro.

Tatăl Tamilei, Radu Cristescu, a fost deputat de Satu Mare ales pe listele PSD în perioada 2020-2024. Până în 2019, el a făcut parte din PMP, partidul fostului președinte Traian Băsescu. Politicianul a fost dat afară din partid, iar ulterior, a fost invitat de Viorica Dăncilă să intre în PSD.

În timpul Guvernului Dăncilă, Cristescu a fost numit secretar de stat la Ministerul Energiei.