Marea Britanie amână aplicarea sancțiunilor împotriva Lukoil International până în luna februarie

Guvernul britanic a amânat aplicarea sancțiunilor împotriva diviziei internaționale a companiei ruse Lukoil PJSC, cel mai recent exemplu al modului precaut în care acționează guvernele occidentale atunci când vizează gigantul energetic.

Oficiul britanic pentru Implementarea Sancțiunilor Financiare (Office of Financial Sanctions Implementation) a anunțat într-un comunicat că prelungește termenul de aplicare a sancțiunilor împotriva Lukoil International GmbH și a subsidiarelor sale până pe 26 februarie, scrie Bloomberg.

Măsurile urmau să intre în vigoare chiar înainte de miezul nopții de vineri, 28 noiembrie.

Lukoil, alături de celălalt gigant energetic rus, Rosneft PJSC, a fost sancționat și de Statele Unite în octombrie, iar o parte dintre acele măsuri au fost, la rândul lor, amânate.

În urma sancțiunilor, Lukoil a dizolvat consiliul de conducere al diviziei sale internaționale, măsură ce subliniază presiunea asupra vastelor sale operațiuni globale.

Situația Lukoil din România

Sancțiunile SUA au intrat în vigoare vineri, începând cu ora 19.00, în privința rafinăriei Petrotel – Lukoil. În cazul benzinăriilor, sancțiunile se aplică începând cu 13 decembrie.

Sancțiunile, anunțate pe 22 octombrie 2025, au ca scop restricționarea finanțării economiei ruse și a „mașinăriei de război a Kremlinului”. Departamentul Trezoreriei SUA a precizat că măsurile se extind asupra filialelor și partenerilor acestor companii, interzicând entităților americane și aliaților lor să deruleze tranzacții comerciale sau financiare cu Lukoil.

Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) a stabilit termenul de 21 noiembrie 2025 pentru închiderea sau vânzarea activelor internaționale deținute de compania rusă, sub riscul unor sancțiuni suplimentare.

Lukoil a confirmat ulterior că a început procesul de identificare a cumpărătorilor pentru activele din străinătate și a anunțat intenția de a-și vinde întreaga rețea internațională, inclusiv rafinăriile din România și Bulgaria.

Miercuri, 26 noiembrie, Ministerul Afacerilor Externe a pus în dezbatere publică un proiect de ordonanţă de urgenţă care permite Guvernului României să instituie un mecanism de supraveghere extinsă a activelor Lukoil, afectate de sancţiunile impuse de SUA.