Sindicatul Europol acuză folosirea ilegală a camerelor de supraveghere pentru cercetarea polițiștilor

Sindicatul Europol susține că la IPJ Botoșani sistemul video de securitate ar fi fost folosit pentru monitorizarea și sancționarea polițiștilor, inclusiv prin înregistrarea discuțiilor cu cetățenii — fapt considerat o încălcare a protecției datelor.

Sindicatul Europol acuză conducerea Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani că folosește sistemul de supraveghere video instalat în sediul instituției pentru monitorizarea angajaților și chiar pentru declanșarea unor cercetări disciplinare.

Potrivit sindicaliștilor, camerele ar fi înregistrat inclusiv discuțiile dintre polițiști și cetățeni în spațiile de primire a publicului, ceea ce ar reprezenta o prelucrare neautorizată a datelor cu caracter personal.

„Prin intermediul acestui sistem s-a ajuns inclusiv la înregistrarea discuțiilor ambientale dintre polițiști și cetățeni, aspect care constituie o prelucrare neautorizată a datelor cu caracter personal”, afirmă Europol într-un comunicat.

Sindicaliştii au publicat un extras din declaraţia unui poliţist, care relatează ce a auzit pe înregistrări din discuţioa purtată între un poliţist şi o femeie: ”Puteţi observa cel mai elocvent exemplu de încălcare a principiilor de prelucrare a datelor cu caracter personal fără acordul persoanei vizate, ce constă în înregistrarea audio-video a discuţiilor dintre un poliţist din cadrul IPJ Botoşani şi un cetăţean, precum şi utilizarea ilegală a acesteia în procedura disciplinară.”

Organizația a sesizat Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) în legătură cu acest caz, considerându-l un abuz și al doilea incident de acest fel din acest an — după o situație similară reclamată la IPJ Mehedinți.

Reprezentanții sindicatului critică, de asemenea, „managementul defectuos” din Poliția Română, acuzând promovarea în funcții de conducere a unor persoane care ar folosi metode de „intimidare și control” asupra polițiștilor care își fac corect datoria.