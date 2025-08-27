search
Miercuri, 27 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Sindicatele acuză Guvernul: Angajări definitive în MAE fără concurs

0
0
Publicat:

Federația Națională a Sindicatelor din Administrație (FNSA) acuză că Guvernul pregătește angajarea definitivă în MAE a persoanelor detașate, deși n-au susținut niciodată un concurs în cadrul instituției. 

FOTO Inquam Photos / Malina Norocea
FOTO Inquam Photos / Malina Norocea

Guvernul pregătește angajarea definitivă în MAE a persoanelor detașate, deși n-au susținut niciodată un concurs în cadrul instituției, acuză FNSA.

„Ministra Oana Țoiu continuă numirile politice, deși a promis o reformă reală. Se plânge de bugetul mic al MAE, dar sparge bugetul Ministerului pe evenimente precum Reuniunea Anuală a Diplomației Române. Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie (FNSA), în numele membrilor de sindicat, diplomaților și funcționarilor din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, își exprimă profunda dezamăgire față de deciziile contradictorii și incoerența dintre discursul public și acțiunile doamnei ministru Oana Țoiu, la doar două luni de la numirea sa în funcție (23 iunie 2025). Deși ministrul a promis profesionalizarea și depolitizarea administrației diplomatice, realitatea arată contrariul: măsuri arbitrare, clientelare și profund dăunătoare credibilității instituției”, mai arată sursa citată.     

Problemele semnalate de FNSA

FNSA acuză mai multe probleme la nivelul ministerului condus de Oana Țoiu: 

1. Numiri politice mascate drept reformă          

În iulie 2025, șefi ai unor oficii consulare au fost desemnați din afara MAE, fără experiență relevantă și prin proceduri netransparente. Acestea sunt numiri strict politice, care ignoră principiile meritocratice.

Mai mult, prin proiectul de OUG publicat de Ministerul Muncii pe 19 august 2025, se propune transferul definitiv în MAE al persoanelor detașate – fără concurs, fără selecție transparentă, doar prin ordin ministerial.

2. Promovări discreționare și discriminare salarială          

În locul unui parcurs profesional predictibil și legal, ministrul a ales să favorizeze promovările „excepționale” – bazate pe recomandări subiective, fără criterii obiective de evaluare.          

În paralel, discriminările salariale din centrala MAE continuă, în ciuda numeroaselor sesizări adresate conducerii. Rezultatul: erodarea încrederii corpului diplomatic și consolidarea favoritismului.

3. Gestionarea bugetului în contradicție cu discursul public          

Deși se afirmă constant că bugetul MAE este printre cele mai reduse și salariile din centrală sunt necompetitive, în august 2025 s-a decis organizarea Reuniunii Anuale a Diplomației Române (RADR) cu participare fizică extinsă în București.          

Costurile sunt excesive și nejustificate, mai ales în contextul tăierii unor sporuri pentru angajații care lucrează într-o clădire încadrată la risc seismic ridicat („bulină roșie”), expuși permanent unor condiții nocive. Organizarea RADR online – așa cum s-a procedat în pandemie – ar fi fost o dovadă de responsabilitate financiară și respect față de angajați”.

Solicitările FNSA

Federația Națională a Sindicatelor din Administrație transmite și o serie de solicitări:

·     Retragerea prevederilor din proiectul de OUG care legalizează angajările fără concurs în MAE;

·      Respectarea cadrului legal și a principiilor de transparență, meritocrație și echitate în gestionarea resurselor umane;

·     Eliminarea discriminărilor salariale și clarificarea criteriilor reale care stau la baza numirilor și promovărilor din 2025;

·     Reevaluarea modului în care sunt cheltuite fondurile publice, cu stoparea risipei pe evenimente costisitoare în detrimentul condițiilor de lucru și salariale.

„Diplomația română nu poate fi reformată prin ipocrizie și dublu standard! Profesionalizarea nu se face prin numiri politice și recompense discreționare, ci prin respectarea legii și valorizarea specialiștilor. Federația Națională a Sindicatelor din Administrație reafirmă că adevărata reformă începe cu respectul pentru profesioniști, pentru lege și pentru interesul public”, mai transmite FNSA.

Evenimente

Top articole

Partenerii noștri

image
Cazul miraculos al unui soldat ucrainean, care a supraviețuit după ce rușii i-au tăiat gâtul și l-au aruncat într-o groapă
digi24.ro
image
Supraviețuitorul accidentului din Munții Iezer a fost găsit în râpă după 10 ore de la tragedie. Ce le-a spus salvatorilor
stirileprotv.ro
image
Anchetă la metrou, după un INCIDENT ținut “la secret”. Multe semne de întrebare după eșecul unei proceduri de testare și omologare a unui tren
gandul.ro
image
Creștere alarmantă a numărului de persoane infectate cu Covid în ultima săptămână
mediafax.ro
image
Dumitru Dragomir a ales cel mai bun jucător din România: “Aş da 10 milioane de euro pe loc! E peste Louis Munteanu, peste toţi”
fanatik.ro
image
(Contra)Bilanțul lui Nicușor Dan la 100 de zile de mandat: relație rece între Palate, lipsa unei echipe și multă indecizie politică
libertatea.ro
image
Ce cred românii despre Mișcarea Legionară și mareșalul Ion Antonescu. Rezultatele celui mai recent sondaj de opinie
digi24.ro
image
O eroare a făcut ca Alcaraz să rămână fără păr înainte de US Open! Ibericul a povestit în detaliu incidentul
gsp.ro
image
Donald Trump a rostit PATRU cuvinte în fața tuturor, atunci când a aflat că Taylor Swift se mărită
digisport.ro
image
Se construiește drumul de mare viteză care va lega Bucureștiul de granița către principala destinație de vacanță a românilor
stiripesurse.ro
image
Accident înfiorător în Germania, cu 4 români morți. Scena a fost atât de brutală încât salvatorii au nevoie de psiholog
antena3.ro
image
Emil Constantinescu, exclusiv Observator: Este revoltat de propunerea ca Institutul Levantului să fie închis
observatornews.ro
image
De nerecunoscut! Cum arată Kate Middleton după tratamentul oncologic
cancan.ro
image
FOTO. Asta e ultima fiță cu Bănel Nicoliță. S-a desfătat cu vin și cu o brunetă
prosport.ro
image
Studiu alarmant: bureții de vase eliberează milioane de microplastice și pun în pericol sănătatea și mediul. Cum te ferești
playtech.ro
image
Cum a ajuns în faliment afacerea senatorului exclus de Diana Șoșoacă, pe care aceasta l-a numit „scursură trădătoare”. Dorin Petrea a împrumutat firma cu sume uriașe
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Americanii au rămas "mască". Așa a apărut Naomi Osaka pe teren, la US Open. "Efectul a fost cel dorit"
digisport.ro
image
VIDEO Omul dorit de Nicușor Dan la șefia SRI se declară naționalist și suveranist: A fost avocat împotriva României
stiripesurse.ro
image
A murit Dorel Crăciun, fostul primar al comunei Sânmartin, din Bihor! Acesta a fost răpus de o boală nemiloasă
kanald.ro
image
Noul preşedinte al Poloniei blochează prin veto ajutoarele pentru copiii refugiaţilor și accesul...
playtech.ro
image
ULTIMA ORĂ! Crimă la metrou! O tânără de 23 de ani a fost înjunghiată din senin și a murit pe loc: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
wowbiz.ro
image
Controverse privind ora de iarnă 2025. Decizia Uniunii Europene vizează şi România!
romaniatv.net
image
Bulgaria ia fața României! Gigantul european Rheinmetall va produce proiectile și praf de pușcă de 1 miliard de euro în țara vecină
mediaflux.ro
image
O eroare a făcut ca Alcaraz să rămână fără păr înainte de US Open! Ibericul a povestit în detaliu incidentul
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Victor Ponta recunoaște motivele divorțului de Daciana Sîrbu: „Vinovatul sunt eu, 100%”
actualitate.net
image
De la festival, direct pe patul de spital! Monica Anghel a ajuns pe mâna medicilor: „M-am operat!” Care e starea ei de sănătate?
click.ro
image
Alimentele populare care favorizează hipertensiunea și diabetul de tip 2. Dr. Irinel Popescu avertizează: „Riscul crește exponențial”
click.ro
image
Cât a plătit Dan Negru în Istanbul pe o porție de Budinca lui Noe: „Gust de colivă și cam scump!” Cum se prepară cel mai vechi desert din lume?
click.ro
Prințesa Charlotte profimedia 0950220050 jpg
Prințesa Charlotte face ravagii în vacanță la Balmoral. Scoțienii sunt intrigați de acest detaliu, când o văd prin localitate
okmagazine.ro
Rosii umplute Sursa foto shutterstock 2353575893 jpg
Roșii umplute cum n-ai mai gustat până acum
clickpentrufemei.ro
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro jpeg
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Reacția dură a lui Octavian Ursulescu: „Cum s-o inviți pe Marina Voica să cânte la Mamaia un sfert de piesă?” Supărarea absentei Elena Cârstea
image
De la festival, direct pe patul de spital! Monica Anghel a ajuns pe mâna medicilor: „M-am operat!” Care e starea ei de sănătate?

OK! Magazine

image
Prințesa Lilibet a crescut. Cea mai recentă imagine o arată drept o domnișoară suplă, cu părul lung și roșcat

Click! Pentru femei

image
După ce s-a uitat cu nepotul la desene animate cu un cuplu de același sex, Snoop Dogg s-a speriat: „E pentru copii?”

Click! Sănătate

image
Oncolog: Simptom la nivelul gurii ce indică risc de cancer