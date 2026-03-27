România și Albania își întăresc parteneriatul militar: accent pe instruire comună și exerciții NATO

Cooperarea militară dintre România și Albania capătă un nou impuls, în urma unei întrevederi la nivel înalt desfășurate la București și Sibiu, între șefii apărării din cele două state.

Șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad FOTO: Arhivă

Șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a avut, în zilele de 26 și 27 martie, o întrevedere oficială cu omologul său din Albania, generalul-locotenent Arben Kingji, în cadrul unei vizite desfășurate la București și Sibiu.

Potrivit comunicatului oficial, „agenda discuțiilor a vizat consolidarea cooperării militare bilaterale, cu accent pe instruirea în comun, participarea la exerciții multinaționale și dezvoltarea programelor de educație militară”.

În cadrul întâlnirii, au fost analizate și modalități de intensificare a cooperării în cadrul structurilor aliate și valorificarea experienței operaționale comune, precum și oportunități de implicare în inițiative regionale”.

Vizita delegației albaneze a inclus activități la Comandamentul Corpului Multinațional de Sud-Est, precum și în facilități de instruire din România, oferind o imagine de ansamblu asupra capabilităților și infrastructurii militare disponibile.

Cei doi oficiali au evidențiat importanța colaborării bilaterale în actualul context de securitate, subliniind că aceasta contribuie la stabilitatea regională și la întărirea cooperării în cadrul NATO.

Totodată, dialogul a reconfirmat angajamentul comun pentru dezvoltarea unor capabilități moderne și pentru continuarea participării active la misiuni și exerciții aliate.

