Șeful Statului Major al Apărării: Contribuția aliaților americani va rămâne semnificativă pentru Europa și România

Generalul Daniel Petrescu susține că, în viitor, contribuția aliaților americani va rămâne semnificativă pentru securitatea regională europeană și relevantă în planul consolidării apărării României.

„Am încredere că, în viitor, contribuţia aliaţilor americani va rămâne semnificativă pentru securitatea regională europeană şi relevantă în planul consolidării apărării României, atât prin prezenţa forţelor americane pe teritoriul naţional, cât şi în privinţa realizării capabilităţilor prin programele majore de înzestrare, precum şi prin proiectele majore de infrastructură militară", a transmis generalul Daniel Petrescu, potrivit Agerpres, care citează un comunicat al MApN.

Șeful Statului Major al Apărării a participat, vineri, 29 septembrie, la ceremonia militară de transfer a responsabilităţii de preşedinte al Comitetului Întrunit al Şefilor de State Majore din Armata SUA de la generalul Mark A. Milley la generalul Charles Q. Brown, Jr., desfăşurată în Fort Myer, Virginia.

Festivitatea care a avut loc la Fort Myer a fost unul din elementele programului vizitei oficiale pe care şeful Apărării din România a întreprins-o în Statele Unite ale Americii, în perioada 27-30 septembrie.

Totodată, șeful Apărării s-a întâlnit, în data de 28 septembrie, cu Jason Israel, asistent special al preşedintelui american şi senior director pentru politica de apărare al Consiliului Securităţii Naţionale. Cei doi oficiali au discutat despre situaţia de securitate din regiunea Mării Negre, necesitatea accelerării programelor de înzestrare derulate prin intermediul platformei americane "Foreign Military Sales", în contextul eforturilor ţării noastre de îmbunătăţire a capabilităţilor de apărare naţionale şi în cadru aliat.

Generalul român a avut, pe 28 septembrie, întrevederi la Pentagon cu amiralul Lisa Franchetti, viitorul şef al Operaţiilor Maritime (US Naval Operations), şi cu generalul-locotenent Gregg P. Olson, directorul Statului Major al Corpului de Infanterie Marină (US Marine Corps).

Șeful Apărării a participat, în capitala SUA, și la dezbaterea "Troubled Waters: Security in a Post-War Black Sea", din cadrul forumului "Winning the War. Winning the Peace", organizat, în data de 27 septembrie, de think-tank-ul Center for European Policy Analysis (CEPA) şi găzduit de Ambasada României în SUA.

De asemenea, generalul Daniel Petrescu a avut în Washington DC., în data de 28 la septembrie, mai multe intervenţii la forumul "Euro-Atlantic Resilience", organizat în format duplex de Centrul Euro-Atlantic pentru Rezilienţă (E-ARC) din România şi think-tank-ul american Hudson Institute.