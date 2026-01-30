Generalul Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării, a explicat, într-un interviu TVR, cum ar reacționa România în scenariul în care una dintre Țările Baltice ar fi atacată. Mesajul său a fost ferm: activarea articolului 5 al NATO ar fi automată și fără echivoc.

Chestionat cu privire la ce ar însemna pentru România o agresiune asupra Estoniei, Letoniei sau Lituaniei, generalul Gheorghiță Vlad a subliniat că răspunsul alianței este deja stabilit și nu lasă loc de interpretări. Toți membrii NATO, a spus el, sunt pregătiți să acționeze unitar și rapid.

„Răspunsul alianţei este foarte clar, articolul 5 se va aplica necondiţionat, un răspuns foarte scurt, dar foarte decisiv. Alianţa, toţi membrii alianţei au toată determinarea necesară pentru a acţiona. (….).

În cazul unui atac major în nord-estul flancului estic, reacția militară ar implica și statele din zona de sud-est, inclusiv România, a explicat Gheorghiță Vlad

Întrebat, concret, dacă am fi acolo să apărăm un aliat, șeful Statului Major al Apărării a răspuns: „Sigur, da”.

„Nu înseamnă că toţi membri NATO o să fie implicaţi într-o anumită parte a flancului”

Potrivit generalului, nu toate țările ar fi desfășurate în același punct, însă fiecare ar avea misiuni precise, stabilite în planurile regionale aprobate de alianță.

„Nu înseamnă că toţi membri NATO o să fie implicaţi într-o anumită parte a flancului, fiecare îşi are stabilite misiunile în conformitate cu planurile regionale pentru că nu poţi să ai doar o reacţie acolo şi să creezi un punct slab în altă parte a planului”, a mai spus șeful Statului Major al Apărării.

Coordonarea ar fi totală, iar Comandamentul Suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR) dispune de toate instrumentele necesare pentru a conduce o operațiune decisivă, menită să atingă obiectivele militare într-un timp cât mai scurt.

Interviul complet cu generalul Gheorghiță Vlad a fost difuzat pe TVR Info în cadrul emisiunii „Lumea diplomatică”, realizată de Vlad Ungar, și va putea fi urmărit din nou sâmbătă, de la ora 22:30.