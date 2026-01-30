search
Vineri, 30 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Șeful Armatei Române dezvăluie ce facem dacă Țările Baltice sunt atacate: „Răspunsul NATO e stabilit deja”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Generalul Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării, a explicat, într-un interviu TVR,  cum ar reacționa România în scenariul în care una dintre Țările Baltice ar fi atacată. Mesajul său a fost ferm: activarea articolului 5 al NATO ar fi automată și fără echivoc.

Chestionat cu privire la ce ar însemna pentru România o agresiune asupra Estoniei, Letoniei sau Lituaniei, generalul Gheorghiță Vlad a subliniat că răspunsul alianței este deja stabilit și nu lasă loc de interpretări. Toți membrii NATO, a spus el, sunt pregătiți să acționeze unitar și rapid.

Răspunsul alianţei este foarte clar, articolul 5 se va aplica necondiţionat, un răspuns foarte scurt, dar foarte decisiv. Alianţa, toţi membrii alianţei au toată determinarea necesară pentru a acţiona. (….).   

Generalul Vlad, la schimbarea comenzii Diviziei Multinaționale Sud-Est. FOTO MApN
Generalul Vlad, la schimbarea comenzii Diviziei Multinaționale Sud-Est. FOTO MApN

În cazul unui atac major în nord-estul flancului estic, reacția militară ar implica și statele din zona de sud-est, inclusiv România, a explicat Gheorghiță Vlad

Întrebat, concret, dacă am fi acolo să apărăm un aliat, șeful Statului Major al Apărării a răspuns: „Sigur, da”.

„Nu înseamnă că toţi membri NATO o să fie implicaţi într-o anumită parte a flancului”

Potrivit generalului, nu toate țările ar fi desfășurate în același punct, însă fiecare ar avea misiuni precise, stabilite în planurile regionale aprobate de alianță.

„Nu înseamnă că toţi membri NATO o să fie implicaţi într-o anumită parte a flancului, fiecare îşi are stabilite misiunile în conformitate cu planurile regionale pentru că nu poţi să ai doar o reacţie acolo şi să creezi un punct slab în altă parte a planului”, a mai spus șeful Statului Major al Apărării.

Coordonarea ar fi totală, iar Comandamentul Suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR) dispune de toate instrumentele necesare pentru a conduce o operațiune decisivă, menită să atingă obiectivele militare într-un timp cât mai scurt.

Interviul complet cu generalul Gheorghiță Vlad a fost difuzat pe TVR Info în cadrul emisiunii „Lumea diplomatică”, realizată de Vlad Ungar, și va putea fi urmărit din nou sâmbătă, de la ora 22:30.

Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Momentul în care un avion Su-35 rus doboară un aparat de luptă ucrainean Su-25.
digi24.ro
image
Melania Trump, apariție elegantă la premiera filmului ei, alături de Donald Trump, la Kennedy Center. FOTO
stirileprotv.ro
image
Calcul complet | Cât costă să trăiești o lună în Brașov în 2026: chirie, facturi, mâncare și transport
gandul.ro
image
Românii vulnerabili vor putea primi 1.200 de lei pe an pentru energie și gaze, iar furnizorilor li s-au promis 6 mld. lei la buget. Proiectul schemei care va înlocui plafonarea – SURSE
mediafax.ro
image
Vremea extremă lovește iar România: mercurul din termometre coboară până la -20 de grade. Meteorolog: ”Inclusiv în Capitală așteptăm ger”
fanatik.ro
image
Toate numele grele vehiculate de avocata Adriana Georgescu: de la Nicușor Dan până la Donald Trump. „Trebuia să am protecție, în… mea!” | Interceptări
libertatea.ro
image
Telenovelă cu fiul lui Donald Trump. Prietena rusoaică a liderului american a fost bătută din gelozie de un conațional în Londra
digi24.ro
image
Cine a venit discret la București, la FCSB – Fenerbahce, și a primit protecție specială pe Arena Națională? Surpriză uriașă!
gsp.ro
image
Surpriză: a anunțat că divorțează! Și-a înșelat soțul cu prietenul lui. Cine a dat-o de gol: ”Își trimiteau mesaje”
digisport.ro
image
Atenție, proprietari de apartamente! Dărâmarea unui perete sau instalarea unei noi cabine de duș vă poate duce direct în instanță
stiripesurse.ro
image
Un magnat imobiliar căsătorit i-ar fi oferit milioane de dolari unei subalterne ca să-și părăsească soțul. Dezvăluiri din proces
antena3.ro
image
Roşiile româneşti le vor face concurenţă cireşelor. Producătorii anunţă 100 de lei pe kilogram
observatornews.ro
image
A murit Iulia Ganea, femeia care a trăit 11 ani ca un bebeluș după ce a fost spulberată pe trecerea de pietoni 😢
cancan.ro
image
Rivala Simonei Halep divorțează după ce și-a înșelat soțul cu prietenul acestuia! A fost prinsă de nevasta bărbatului
prosport.ro
image
Rovinieta 2026 în Europa – cât de mult s-a scumpit taxa de drum în Austria, Ungaria, Bulgaria, Cehia și nu numai. Cât plătești să ieși din țară
playtech.ro
image
FCSB și Farul au confirmat oficial mutarea anunțată de Gigi Becali. Alibec a semnat contractul. Update exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
La 41 de ani, marea campioană a suferit un accident grav și a venit anunțul
digisport.ro
image
Februarie dă totul peste cap: 3 zodii vor trăi un miracol neașteptat
stiripesurse.ro
image
Un bărbat din Buzău a fost împușcat la vânătoare. Cum s-a petrecut tragedia
kanald.ro
image
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
wowbiz.ro
image
Nicuşor Dan a semnat decretul. Preşedintele nu se poate opune fenomenul care riscă să paralizeze România
romaniatv.net
image
Persoanele fizice vor fi obligate să emită e-Factura. Ce venituri trebuie declarate, conform deciziei Guvernului
mediaflux.ro
image
Cine a venit discret la București, la FCSB – Fenerbahce, și a primit protecție specială pe Arena Națională? Surpriză uriașă!
gsp.ro
image
Nașterea care a zguduit casa regală. 70 de martori au fost prezenți la venirea pe lume a prințului. Ce a născut una dintre cele mai importante regine
actualitate.net
image
Animalele din România infectate cu rabie. Virusul este mortal dacă nu te vaccinezi la timp
actualitate.net
image
Demisie în prime-time. Unul dintre cei mai cunoscuți jurnaliști din România părăsește postul TV unde apărea seară de seară
click.ro
image
Horoscop săptămâna 30 ianuarie - 5 februarie. Berbecii au susținere din partea Universului, Capricornii intră într-o perioadă de „resetare”
click.ro
image
Imagini din interiorul casei lui Virgil Ianțu. Vila cu două niveluri, complet transformată după renovare: „O adevărată investiție, la care mă gândesc cu mândrie”
click.ro
Rania și soțul, Insta png
S-a rupt lanțul de iubire în Iordania? Mariajul dintre Regina Rania și Regele Abdullah ar fi pe făraș
okmagazine.ro
Kate Middleton și Prințul William foto profimedia jpg
William și Kate, divorț iminent? De ce ar face-o moștenitorul pe prințesă atât de nefericită, de fapt?
okmagazine.ro
Prajitura tavalita Sursa foto shutterstock 2534672425 jpg
Prăjitură tăvălită. N-ai să crezi cât de ușor se prepară!
clickpentrufemei.ro
animalul adus in romania de romani jpg
Locul unde soldații romani sufereau cel mai mult - ce au descoperit arheologii in latrine?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Educație de lux pentru copiii Andrei și ai lui Cătălin Măruță. Cât plătesc cei doi pentru școala Evei și a lui David
image
Demisie în prime-time. Unul dintre cei mai cunoscuți jurnaliști din România părăsește postul TV unde apărea seară de seară

OK! Magazine

image
Adevărul din spatele nașterii gemenilor lui Charlene și Albert de Monaco. Prințesa a trecut printr-o tristețe profundă

Click! Pentru femei

image
Adda și Cătălin: „Cea mai mare superputere, calitate și cel mai uriaș defect al nostru este sinceritatea‟

Click! Sănătate

image
Această iluzie optică dezvăluie cum îți funcționează mintea