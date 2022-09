Scandalul demiterii lui Alexandru Arșinel. Nicușor Dan l-a înlocuit din funcția de director al Teatrului „Constantin Tănase“

Alexandru Arșinel a condus Teatrul „Constantin Tănase“ din 1998, dar, la începutul acestui an, primarul Nicușor Dan nu i-a prelungit actorului mandatul de director.

Alexandru Arşinel a rămas colaborator al teatrului, apărea ocazional în spectacole, dar a considerat că i s-a făcut o nedreptate și că a fost tratat foarte urât după 60 de ani de muncă.

„Nu mi s-a mai prelungit contractul din luna august a anului trecut, de către primarul actual. Pot să joc... Am rămas colaborator al Teatrului «Constantin Tănase». Prin rotație, ne vine rândul mai greu. Când am renunțat la conducerea teatrului, mi s-a propus un post de consilier artistic și urma să intru pe acest post. De jucat, joc o dată sau de două ori pe lună, nu pot să zic că mi-a interzis să joc, dar e pe aproape! S-a purtat urât! După 60 de ani de carieră și tot ce am făcut eu pentru teatru… foarte urât“, declara Alexandru Arșinel pentru Click.

Alexandru Arșinel a rămas colaborator al teatrului

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a făcut ulterior precizări despre contractul lui Alexandru Arşinel și a explicat de ce nu a mai fost prelungit mandatul actorului de director artistic.

„Alexandru Arşinel a fost şi este actor colaborator la Teatrul «Constantin Tănase». Are un contract de colaborare cu teatrul, iar contractul este în curs. Până de curând era şi directorul artistic (adică directorul adjunct) al teatrului. În urma informaţiilor primite din teatru asupra activităţii sale ca director artistic, nu i-am mai prelungit acest mandat. A rămas cu contractul de colaborare cu teatrul, în calitate de actor“, a precizat Nicușor Dan la vremea respectivă.