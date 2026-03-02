search
Luni, 2 Martie 2026
Peste 20.000 de persoane au fost radiate din Registrul electoral în 2026. Câți cetățeni cu drept de vot are România

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a anunțat luni că, până pe 28 februarie, 21.552 de persoane au fost radiate din Registrul electoral în acest an.

FOTO: Reuters
FOTO: Reuters

„Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) aduce la cunoștința opiniei publice că totalul de cetățeni cu drept de vot înscriși în Registrul electoral la data de 28 februarie 2026 este de 19.032.036, cu 3.789 mai puțini față de data de 31 ianuarie 2026, când figurau înscriși în Registrul electoral 19.035.825 de alegători români.

Diferențele apar ca urmare a operațiunilor curente efectuate de primari în Registrul electoral aferent unităților administrativ-teritoriale conduse de aceștia”, transmite AEP.

Potrivit AEP, în perioada 1–28 februarie 2026, 21.552 de persoane au fost radiate din Registrul electoral: 21.362 din cauza decesului și 190 pentru interdicție. Totodată, 55 de persoane și-au redobândit drepturile electorale după expirarea perioadei de radiere.

În perioada 1–28 februarie 2026, 17.708 tineri au împlinit 18 ani și au fost înscriși automat în Registrul electoral de către Autoritatea Electorală Permanentă (AEP). În total, 17.978.282 de alegători români au domiciliul în țară, iar 1.053.754 au domiciliul în străinătate și dețin pașaport CRDS.

„Potrivit Legii nr. 208/2015, Registrul electoral este un sistem informatic național de înregistrare și actualizare a datelor de identificare a cetățenilor români cu drept de vot și a informațiilor privind arondarea acestora la secțiile de votare. Registrul electoral este structurat pe județe, municipii, orașe, comune, pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în țară.

Persoanele autorizate să efectueze operațiuni în Registrul electoral cuprinzând cetățenii români cu domiciliul sau reședința în țară sunt primarii sau persoanele desemnate de către primari, prin dispoziție, conform legii”, conchide AEP.

Președintele AEP: peste 14.000 de persoane de peste 100 de ani în Registrul Electoral

În ianuarie, președintele AEP, Adrian Țuțuianu, a spus că în Registrul Electoral sunt peste 14.000 de persoane de peste 100 de ani.

Avem în Registrul Electoral, între 80 şi 89 de ani, circa 734.195 de persoane, spun circa pentru că se schimbă aproape zilnic numărul, sunt oameni care au decedat sau oameni care au ieşit din Registrul Electoral, că au interzis dreptul de a alege şi a fi ales.

O situaţie care trebuie corectată este a celor peste 90 de ani, între 90 şi 99 de ani, 133.995 de persoane în Registrul Electoral. Bănuiesc că multe dintre aceste persoane de fapt nu mai sunt în viaţă, dar nu s-au operat în registru pentru că n-am avut elementele necesare, respectiv nu sunt înregistrate potrivit legii, actele de stare civilă, actele de deces şi o situaţie care a fost comentată în context electoral”, a declarat preşedintele AEP.

