Românii vor putea economisi și investi pentru pensie. USR și PNL propun conturi individuale de investiții pe model american

Deputații USR Cristina Prună și Claudiu Năsui, împreună cu parlamentari PNL, au co-inițiat un proiect de lege prin care românii ar putea să își crească veniturile la pensie prin economisire și investiții pe bursă, inspirat din sistemele de pensii americane 401(k) și IRA (Individual Retirement Account). Inițiativa are ca scop crearea unui instrument voluntar care să ofere cetățenilor control asupra economiilor lor și să funcționeze complementar pensiilor publice și Pilonului II și III.

„Conturile de tip 401(k) și IRA din SUA sunt unul dintre cele mai de succes sisteme de pensii din lume. Permit economisirea voluntară pentru pensii prin investiții în bursă. Proiectul depus permite românilor să-și pună bani deoparte într-un cont de investiții pe bursă – din România, dar și pe toate piețele OECD – pentru momentul în care vor ieși la pensie. În aceste conturi, dividendele, dobânzile și veniturile de capital nu sunt impozitate. Multe țări europene au sisteme similare, a venit momentul să aibă și românii această posibilitate”, explică deputatul USR Claudiu Năsui.

Cristina Prună subliniază că legea oferă o alternativă reală la sistemul public de pensii, tot mai fragil.

„Propunem o opțiune de pensie sigură, prin economisire și investiții pe bursă. Legea are șansa să schimbe paradigma pensiilor în România: nu mai stăm doar în pensia stabilită de stat, ci dăm controlul în mâna cetățeanului. Avem tot mai puțini contribuabili activi și tot mai mulți pensionari, iar dezechilibrul este structural. În aceste condiții, este nevoie de soluții serioase care să ofere stimulente de economisire. Pe lângă beneficiul pensiei, legea stimulează economisirea și contribuie direct la dezvoltarea pieței de capital din România”, declară Prună.

Proiectul prevede că orice persoană fizică rezidentă în România care obține venituri impozabile poate deschide unul sau mai multe conturi individuale de investiții pentru pensie (CIIP) la societățile de servicii de investiții financiare (SSIF) reglementate. Deschiderea și alimentarea conturilor vor fi voluntare, iar legislația prevede facilități fiscale pentru a stimula economisirea pe termen lung. Astfel, fondurile din venitul net vor putea fi retrase la pensie fără impozitare, iar câștigurile din investiții – dobânzi, dividende sau plus-valori – vor fi scutite de impozite și contribuții sociale.

Banii din conturile CIIP rămân proprietatea titularilor, care decid cum să fie investiți – în acțiuni, obligațiuni, fonduri tranzacționate la bursă sau ETF-uri, pe piața românească sau pe piețele reglementate din state membre OECD. În caz de deces al titularului, activele acumulate vor reveni moștenitorilor, care pot alege să le transfere în propriile conturi CIIP sau să le retragă prin plată unică.

Proiectul definește două tipuri de conturi: CIIP-S, cu regim de scutire fiscală la retragere, și CIIP-D, cu regim de deductibilitate fiscală a contribuțiilor, care vor fi impozitate la retragere. Titularii pot administra conturile individual sau prin SSIF-uri, cu opțiunea de administrare discreționară sau individualizată, și pot transfera activele între conturi, fără comisioane, păstrând regimul fiscal.

Investițiile vor fi realizate exclusiv în instrumente financiare eligibile, precum acțiuni și obligațiuni listate, fonduri de investiții sau ETF-uri. Instrumentele derivate utilizate în scopuri speculative sunt interzise în conturile CIIP. SSIF-urile vor asigura evidența separată a activelor, transparență privind comisioanele și raportare anuală către ASF. În caz de faliment al SSIF-ului, activele vor fi protejate de Fondul de Compensare a Investitorilor.

Legislația prevede reguli clare pentru protecția investitorilor, transparența costurilor și obligația de informare detaliată înainte de deschiderea conturilor. Autoritatea de Supraveghere Financiară va monitoriza respectarea prevederilor și va publica anual un raport cu evoluția conturilor, inclusiv numărul titularilor și structura investițiilor.

Proiectul de lege a fost co-inițiat de deputații USR, împreună cu parlamentarii PNL Gabriela Horga și Sebastian Burduja, și este semnat de parlamentari de la toate partidele. Legea urmează să intre în vigoare la 1 ianuarie 2027, iar SSIF-urile vor avea 90 de zile pentru implementarea normelor de aplicare, adoptate prin ordin comun al președintelui ASF și al ministrului finanțelor.

Această inițiativă marchează o schimbare importantă în sistemul de pensii din România, oferind românilor instrumente noi pentru economisire și investiții și oferindu-le control direct asupra viitorului lor financiar.