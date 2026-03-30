Nicușor Dan, după ce Lia Savonea a dat în judecată Guvernul: „Problemele nu le plătesc cei care le‑au generat acum 10-15 ani”

Președintele Nicușor Dan a comentat luni seară acțiunea în instanță depusă de Înalta Curte de Casație și Justiție, condusă de Lia Savonea, împotriva Guvernului, în contextul restanțelor salariale ale magistraților. Șeful statului a afirmat că situația este rezultatul unor probleme acumulate în ultimul deceniu.

Potrivit președintelui, deși nu este normal ca statul să ajungă să datoreze sume uriașe, decidenții actuali sunt cei care trebuie să gestioneze consecințele, relatează News.ro.

„Tot timpul, nu plătesc cei care le‑au generat, cu 10–15 ani în urmă, plătesc cei care sunt în momentul acesta la decizie. Nu e normală toată această cavalcadă de procese”, a spus șeful statului.

Nicușor Dan a explicat că multe dintre litigiile câștigate în instanță de diverse categorii profesionale au pornit de la interpretări legislative care nu au fost corectate la timp.

„Un magistrat a interpretat o lege. Dacă a interpretat‑o într‑un sens care nu a fost prevăzut de legiuitor, înseamnă că legea trebuia corectată la momentul potrivit. Nu s‑a întâmplat asta 10 ani și acum noi plătim rezultatul acelor 10 ani”, a spus șeful statului.

Președintele a subliniat că statul nu ar trebui să ajungă în situația de a datora sume mari unor categorii sociale sau companii, însă realitatea bugetară impune limite clare.

„Evident că nu e normal ca statul să datoreze bani unor categorii sociale sau unor companii, cum e cazul plafonărilor la energie. Dar tot timpul e o balanță între ce trebuie să faci și câți bani ai în buget”, a mai spus Nicușor Dan.

Întrebat cum vede demersul ÎCCJ, Nicușor Dan a afirmat că instanța supremă a acționat în limitele legii:

„Este o instituție care și‑a exercitat un drept, asta pot să constat în momentul ăsta”.

Lia Savonea a dat Guvernul în judecată pentru drepturile salariale restante ale magistraților

Amintim că, după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a trimis Guvernului, vineri, 27 martie, o plângere prealabilă prin care cere „deblocarea de îndată” a restanțelor salariale câștigate de magistrați în urma a mii de procese, luni, 30 martie, a instanța supremă condusă de Lia Savonea a depus o acțiune la Curtea de Apel București, prin care cheamă Executivul în judecată.

„Vă solicităm ca pe cale de hotărâre judecătorească să se dispună:

1: obligarea pârâților la punerea la dispoziția reclamantei a tuturor fondurilor necesare pentru plata drepturilor salariale restante ale magistraților, prevăzute în titluri executorii, scadente în anul 2026, prevăzute în Anexa la prezenta;

2: emiterea actelor administrative şi efectuarea tuturor demersurilor bugetare necesare pentru includerea/alocarea integrală a sumelor solicitate necesare achitării drepturilor salariale restante prevăzute în titluri executorii, scadente în anul 2026, inclusiv prin rectificare bugetară, dacă este cazul;

3: stabilirea prin dispozitiv a unui termen de executare de maxim 10 zile precum şi a amenzii prevăzute la art. 24 alin. (2) din Legea nr. 544/2004, respectiv amenda în cuantum de 20% din salariul minim brut pe economie pe zi de întârziere, în sarcina persoanelor responsabile, respectiv ministrul Finanțelor şi prim-ministrul României, pentru neexecutarea obligației stabilite prin hotărârile judecătoreşti definitive, precum şi obligarea acestora la plata despăgubirilor pentru neexecutare;

4: solicităm instanței aplicarea penalităţilor de 2% pe fiecare zi de întârziere”, scrie în documentul oficial.

Blocajul din Coaliție, rezolvat cu bani de la bugetul Justiției

Reamintim că premierul Ilie Bolojan a anunțat pe 19 martie, după ședința coaliției, că s-a găsit o soluție astfel încât pachetul social cerut de PSD pentru pensionari și copiii cu dizabilități să fie susținut financiar.

Compromisul între partide legat de pachetul social cerut de Partidul Social Democrat a fost finanțat prin tăieri de la bugetele Justiției.