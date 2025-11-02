search
Duminică, 2 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Erdoğan și Merz deschid un nou capitol în relațiile dintre Turcia și Germania: relansarea cooperării în domeniul apărării

0
0
Publicat:

Vizita cancelarului german Friedrich Merz la Ankara a marcat prima schimbare reală de ton în relațiile dintre Berlin și Turcia după aproape un deceniu de stagnare. De data aceasta, nu diplomația, ci pragmatismul pare să dicteze agenda.

Friedrich Merz, cancelarul Germaniei și Recept Erdogan, președintele Turciei/FOTO:X
Friedrich Merz, cancelarul Germaniei și Recept Erdogan, președintele Turciei/FOTO:X

Merz a venit cu un obiectiv clar: relansarea cooperării în domeniul apărării. Recep Tayyip Erdoğan a răspuns imediat, declarând că „a venit timpul ca Germania și Turcia să înceapă proiecte comune” și că problemele legate de livrările de armament „au rămas în urmă”.

Afirmația sa face trimitere la blocajul impus ani la rând de Berlin privind exporturile militare către Ankara. Schimbarea a devenit vizibilă în vară, când Germania a aprobat vânzarea a douăzeci de avioane Eurofighter Typhoon Turciei – un gest interpretat ca semnalul unei apropieri strategice.

Întâlnirea de la Ankara a confirmat această tendință. Cele două state iau în calcul o cooperare industrială extinsă în cadrul programului european de apărare SAFE. Pentru Germania, nu este un gest de bunăvoință, ci o necesitate calculată: războiul din Ucraina a epuizat capacitățile militare europene, iar Turcia deține tehnologia, industria și poziția geostrategică de care Europa are nevoie.

Pentru Erdoğan, avantajul este dublu. Poate reface legătura cu Occidentul nu prin discursuri, ci prin contracte, uzine și lanțuri logistice militare.

Gaza și limitele acordului tacit

La conferința de presă comună, Erdoğan a lansat o întrebare directă către cancelarul german: „Germania nu vede genocidul din Gaza?”

Nu a fost o improvizație. Liderul turc a vrut să arate că Ankara nu acceptă tăcerea Occidentului în fața acțiunilor Israelului.

Merz nu a intrat în polemică. A reafirmat sprijinul Germaniei pentru dreptul Israelului la autoapărare, dar și necesitatea ajutorului umanitar pentru populația palestiniană.

Diferențele de poziție sunt evidente, însă niciuna dintre părți nu pare dispusă să transforme divergențele în obstacole. Merz știe că Germania nu poate avea un dialog coerent cu Orientul Mijlociu fără Turcia. Erdoğan știe că are nevoie de Berlin pentru stabilitate industrială și financiară.

Astfel, cooperarea se reașază pe un fundament nou: interese comune, nu încredere politică.

Migrația și pragmatismul

Problema migrației rămâne centrală în relațiile dintre cele două capitale. Germania insistă asupra returnării solicitanților de azil respinși, în timp ce Turcia cere fonduri suplimentare și sprijin tehnic.

Citește și: Războiul de la porţile Europei. Turcia a început desfăşurarea militară în Libia

Deși termenii acordului nu au fost făcuți publici, semnalele arată că înțelegerea se va implementa prin mecanismele deja existente.

Pentru Berlin, parteneriatul cu Ankara rămâne principalul instrument de control al fluxurilor migratorii. Pentru Erdoğan, este o pârghie de negociere cu Uniunea Europeană – fiecare nou acord aduce resurse financiare și consolidează poziția Turciei ca actor indispensabil în arhitectura de securitate a Europei.

Schimbarea de ton

Într-un gest calculat, Merz a afirmat că Germania consideră Turcia un „partener apropiat al Uniunii Europene”. Nu a vorbit despre aderare deplină, dar a redeschis un canal de dialog.

Erdoğan nu a protestat. Pentru el, statutul de „partener egal” contează acum mai mult decât promisiunea vagă a integrării europene.

Astfel, relația bilaterală intră într-o nouă etapă, construită nu pe alianțe emoționale, ci pe interese precise. Germania câștigă un partener pentru flancul sudic al Europei; Turcia recâștigă accesul la programe industriale europene din care fusese exclusă de ani buni.

În lunile următoare vor începe discuții tehnice pe teme de industrie militară și migrație. Berlinul trebuie să prezinte Parlamentului un cadru de cooperare cu Ankara, în timp ce Turcia pregătește modificări legislative care vor permite participarea partenerilor străini în producția de armament.

Dacă ritmul actual se menține, până în primăvara lui 2026 ar putea fi semnat un memorandum între ministerele apărării – primul document formal de acest tip din 2014 încoace.

Rezistența cea mai mare vine, previzibil, dinspre Atena și Paris, unde ideea extinderii rolului Turciei în programele de apărare europene este privită cu suspiciune.

Berlinul, însă, pare hotărât să continue politica bilaterală cu Ankara. În ecuația actuală, migrația și apărarea cântăresc mai mult decât simbolismul unității europene.

Realitate în locul frazelor politice

Întâlnirea de la Ankara nu a fost o tentativă de „reparare” a relațiilor, ci începutul unei înțelegeri noi. Germania și Turcia s-au regăsit din același motiv pentru care s-au distanțat: pentru că interesele le cer acest lucru.

Erdoğan știe că economia turcă nu poate susține creșterea industrială fără tehnologie și capital european. Merz știe că Europa nu poate controla migrația și nici stabilitatea Orientului Mijlociu fără Turcia.

Între cele două rațiuni, nu există prietenie – dar există luciditate.

Și, cel puțin pentru moment, asta este mai mult decât a avut Europa în relația cu Ankara în ultimii zece ani.

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
Situație absurdă la Apele Române: Bani irosiți pe bonusuri pentru proiecte care nu s-au concretizat niciodată. Mesajul ministrului
digi24.ro
image
Cum finanțează companiile germane, indirect, cu aproape 2 mld. de euro, războiul Rusiei. Americanii contribuie cel mai mult
stirileprotv.ro
image
Se schimbă vremea în România. Meterologul ANM, EXCLUSIV pentru Gândul: Un front atmosferic rece ajunge în țara noastră și aduce ploi
gandul.ro
image
Temperaturi record în România la început de noiembrie. ANM anunță când se răcește vremea
mediafax.ro
image
Neluțu Varga face anunțul momentului: „Săptămâna viitoare vine cea mai bună veste pentru CFR Cluj din ultimele șase luni”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Un bucureștean a găsit o „metodă diabolică” prin care și-a făcut vecinii să-i achite restanțele uriașe la întreținere. Bărbatul locuiește într-unul dintre cele mai luxoase complexuri rezidențiale din Capitală.
libertatea.ro
image
Ce spune jandarmul care a dat amenda la comemorarea Colectiv: „Nici nu vă imaginați ce mesaje am primit”
digi24.ro
image
Denise Rifai, surprinsă alături de antrenorul român când ieșeau din restaurant
gsp.ro
image
"Vreau să cresc găini!" La 31 de ani, milionara în euro umilită de o româncă i-a lăsat mască pe toți
digisport.ro
image
Se pregătește ceva major: Întâlnire ultra-secretă, la cel mai înalt nivel din Europa. Inclusiv telefoanele vor fi interzise
stiripesurse.ro
image
Descoperire șocantă în Norvegia: Autobuzele electrice „made in China” pot fi controlate de la distanţă printr-o cartelă SIM din România
antena3.ro
image
Șef de la Rutieră Ilfov, anchetat de propriii colegi după ce şi-ar fi agresat soţia. Femeia a sunat la 112
observatornews.ro
image
De ce și-a înjunghiat copilul de 13 ani din Ilfov vecinul, în seara de Halloween! S-a aflat motivul faptei odioase
cancan.ro
image
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota 12 din 10!”
prosport.ro
image
De ce părinții Andreei Cuciuc cred că nepotul lui Nicolae Botgros ascunde adevărul despre moartea fiicei lor. Gestul făcut la priveghi a stârnit suspiciuni
playtech.ro
image
Exclusiv. Ce i-a spus, de fapt, Florin Tănase lui Gigi Becali despre Darius Olaru: „Patroane…”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
L-a chemat la negocieri! Dan Șucu, pe cale să pună un antrenor cu nume uriaș la Genoa
digisport.ro
image
Ilie Bolojan riscă sancțiuni penale dacă lipsește de la Parlament? Avertismentul dur lansat de un avocat
stiripesurse.ro
image
„Mi-e greu să cred că nu și-ar fi dorit să se mai trezească a doua zi”. Asta a fost ULTIMA DORINȚĂ a Ștefaniei Szabo! A apelat la un coleg cu doar câteva ore înainte să moară... mesajele au ieșit la suprafață!
kanald.ro
image
Ce nu va putea face niciodată inteligența artificială...
playtech.ro
image
Primele imagini cu Ștefania Szabo în sicriu! Trupul neînsuflețit al doctoriței de 37 de ani a fost ridicat de la morgă și depus la capelă. Va fi înmormântată în uniforma de medic | FOTO
wowbiz.ro
image
Temperaturi de MINUS 15 grade, vortex polar, Elena Mateescu şi Florinela Georgescu spun cum va iarna 2025-2026
romaniatv.net
image
Ninsorile lovesc țara! Alertă meteo de ultim moment
mediaflux.ro
image
Denise Rifai, surprinsă alături de antrenorul român când ieșeau din restaurant
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Cel puțin 6 morți și 25 de persoane spitalizate după ce au mâncat acest preparat la restaurant
actualitate.net
image
Cea mai înfricoșătoare pădure din lume se află în Transilvania și a devenit subiect în presa internațională: „Mulți au intrat aici și nu au mai ieșit”
click.ro
image
Horoscopul lunii noiembrie 2025. Va fi o lună a deciziilor grele și a schimbărilor pentru 4 zodii
click.ro
image
Smiley, în lacrimi pe scena de la Sala Palatului! Ce l-a făcut să plângă? Părinții, Gina Pistol și fiica Josephine i-au fost alături!
click.ro
Alexandru Ion și Ștefan Floroaica (4) jpg
Alexandru Ion și Ștefan Floroaica: “Ne-am întors din Asia Express cu multe kilograme în plus... în bagajul vieții”
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Comoara veche de 2.000 de ani a fost descoperită în 2017 (© Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege)
Un tezaur roman, ascuns timp de 8 ani, după ce a fost descoperit cu un detector de metale
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Adevărul despre relația din spatele scenei dintre Angela Similea și „Prințul șlagărelor”. Fiul compozitorului Marcel Dragomir rupe tăcerea: „Ea era ca pe un piedestal!” Ultimele lui cuvinte
image
Cea mai înfricoșătoare pădure din lume se află în Transilvania și a devenit subiect în presa internațională: „Mulți au intrat aici și nu au mai ieșit”

OK! Magazine

image
Lovitura pe care Kate Middleton și Regina Camilla i-au dat-o fostului Prinț Andrew! Și ele au fost implicate

Click! Pentru femei

image
Divorțul i-a provocat mari probleme de sănătate lui Kim Kardashian. Ce-a apărut la RMN?

Click! Sănătate

image
Horoscopul lunii noiembrie 2025: Cine se pregătește pentru cele mai mari schimbări?