Detalii cumplite despre conflictul sângeros dintre celebrul avocat ieșean și fosta lui iubită. „Era dezbrăcat, s-a urcat pe mine”

Un avocat cunoscut din Iași este acuzat că și-a mutilat fosta iubită într-o cameră de hotel din Iași. Femeia este internată în spital,m avocatul a fost dus la Socola.

Femeia care a fost la un pas de moarte într-un hotel din Iași, după ce cunoscutul avocat ieșean Dinu Șerban a bătut-o cu bestialitate, a povestit momentele dramatice prin care a trecut în seara de 17 septembrie.

Gabriela Bordica locuiește în Franța și a venit în vizită la părinți, în Iași, dar a ales să stea într-un hotel. Cu ani în urmă a avut o relație de dragoste cu avocatul ieșean, iar marți seară au ieșit să mănânce împreună la restaurant. Ulterior, avocatul a vrut să o însoțească în camera de hotel.

„M-a întrebat dacă poate să intre, deoarece locuiește foarte departe. Eu, având încredere în el și simțindu-mă în siguranță, am zis că «Da». Am intrat la toaletă și după ce am ieșit, el era dezbrăcat, s-a urcat pe mine, a vrut să mă violeze, eu l-am împins cu picioarele, cu toate forțele mele, și de acolo a pornit violența, să-mi dea cu palmele și cu pumnii. A încercat să mă omoare, pentru că mi-a băgat pumnul în gât, de asta sunt foarte rănită în gură și nu mă pot alimenta. M-a luat de păr și m-a dat cu capul de mochetă. Nu știu cum de am scăpat din mâinile lui, am ieșit țipând din hotel și m-a văzut recepționistul plină de sânge și a chemat ambulanța și poliția”, a declarat Gabriela Bordica, scrie bzi.ro.

Femeie se află înternată în spital, cu multiple leziuni, în vreme ce avocatul Dinu Șerban a fost externat vineri de la Institutul de Psihiatrie „Socola” Iași, fiind dus acasă de concubina lui.

Baroul din Iași urmează să ia o decizie în cazul avocatului violent.

„Vom analiza situația și vom vedea ce măsuri se impun”, a declarat Oana Neda, decanul Baroului Iași.

Nu este pentru prima dată când avocatul din Iași ajunge în fața polițiștilor, acesta a fost acuzat de tentativă de omor după ce a agresat un vecin din cauza unui loc de parcare, în 2019 și 2020.

Mai exact, după o ceartă cu vecinul său, Dinu Șerban l-a atacat pe acesta cu un hârleț, lovindu-l în cap. Victima, care a suferit răni grave, a fost dusă la spital și a necesitat peste o săptămână de îngrijiri medicale. Avocatul a fost condamnat recent la închisoare cu executare, dar decizia nu este încă definitivă.