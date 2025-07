Sezonul estival este în plină desfășurare, iar Rică Răducanu (79 de ani) și-a reluat activitatea pe litoralul românesc. Fostul mare portar al Rapidului deține un restaurant în stațiunea Neptun și, la fel ca în ultimii ani, continuă să fie dezamăgit de atitudinea românilor care, de odinioară, iubeau să îi calce pragul.

Este vorba despre o terasă, cu mâncare proaspătă și băuturi pentru toate gusturile, care se află în stațiunea Neptun, adică la mai puțin de 10 kilometri distanță de Mangalia.

Rică Răducanu este pe cale să se prăbușească financiar, astfel că profitul afacerii începe, ușor, dar sigur, să nu mai existe.

„Nu știu să spun cum mă simt. În viața mea nu a fost așa. Eu sunt învățat cu lume multă, ca pe stadione. Înainte ce era la noi aici... mai trece lumea și în chem. Haideți să încercați ceva, să mâncați la noi. Nu sunt oameni. Dacă vedeți cinci inși care trec pe aici... Nu știu ce se întâmplă cu ai mei.. cu țara noastră!”, a admis Rică Răducanu, conform România TV.

„O pensie se duce doar pe medicamente!”

Rică Răducanu, simbol al Rapidului, a povestit cum încasează lunar o pensie în valoare de doar 2.200 lei.

„Pensia e 2.200 de lei. Eu am fost la CFR și depinde ce leafă aveai pe cartea de muncă. Am început cu 670 de lei, am fost și zidar, câștigam 1.200 de lei.

Adică o pensie din două, câte avem în casă în acest moment. O pensie se duce doar pe medicamente. Şi ca la noi mă gândesc că se întâmplă în multe alte case. Nu se poate trăi aşa! Dacă nu ar fi nevastă-mea, cu natura ei atentă la diverse lucruri, nu ştiu cum aş mai putea trăi. Eu, spre exemplu, iau câte 9 pastile pe zi!”, declara, potrivit Ciao, fostul portar, anul trecut.

O legendă a Rapidului

Meciul din 1970 de la Cupa Mondială din Mexic, Brazilia-România, încheiat cu scorul 3-2, a rămas unul memorabil pentru Rică Răducanu, fostul mare portar al Rapidului și al echipei naționale. La acea partidă, Brazilia învingea echipa noastră națională la diferență de doar un gol.

Rică Răducanu, unul dintre portarii echipei României, își amintește mereu de acele momente.

„Pe mine m-a băgat Angelo Niculescu la 0-2 în 1970. Ca să mă facă de răs… M-a văzut Pele că am intrat, am bătut palma cu el la 16 metri. Am respins din lateral, el a venit din șpagat și mi-a dat gol. A fost 2-3 cu Brazilia, rezultat mare. Fugea Lucescu după el, om la om, să-i ia tricoul. Pele striga Ricardo! Așa îmi zicea!”, a mărturisit Rică Răducanu, la Prosport.

Fostul goalkeeper și-a amintit și de gluma făcută după meci.

„Veneau ziariștii după mine că mi-a dat Pele gol. Le-am zis că l-am lăsat să dea gol să ia titlul mondial. Auzi tupeu la mine”, a mai declarat Rică Răducanu pentru sursa citată.