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Rețea de proxenetism din România, anihilată în Cartierul Roșu din Amsterdam. Au fost făcute arestări și în România

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Șapte arestări au fost făcute în timpul unor raiduri în Cartierul Roșu din Amsterdam (Olanda) și în România, într-o anchetă majoră privind o bandă de proxeneți, relatează presa internațională.

Cartierul roșu din Amsterdam
Cartierul roșu din Amsterdam FOTO: Shuterstock

Poliția din Amsterdam a arestat patru suspecți români de trafic de persoane în timpul unei operațiuni ample în Wallen și împrejurimi, marți seară, anunță presa din Amsterdam. Trei bărbați au fost, de asemenea, arestați în România, inclusiv principalii suspecți ai unei mari bande de proxeneți care ar fi forțat zeci de femei să se prostitueze ani buni, scrie Mediafax.

Marți seară, poliția a fost prezentă în cartierul roșu din Amsterdam, cu diverse unități de arestare și echipe de căutare, de exemplu pentru o percheziție domiciliară pe Oudekerksplein.

Mai multe proprietăți aparținând suspecților au fost percheziționate pe Oudezijds Achterburgwal, inclusiv o reședință situată între două companii de închiriere de geamuri. Șoferul unui taxi-bicicletă care transporta proxeneții a fost, de asemenea, arestat.

Arestări pe bandă

Membrii diferitelor unități de arestare, care mergeau pe alei și de-a lungul Wallen-ului cu fețe acoperite și „bonken” (berbeci), au atras multă atenție din partea turiștilor, a locuitorilor locali și a lucrătorilor sexuali.

Câini polițiști au fost conduși în clădirile de pe Oudezijds Achterburgwal și de pe Oudekerksplein.

Polițiștii au percheziționat, de asemenea, proprietăți de pe Zeedijk și din Gravenstraat, o stradă laterală a Nieuwezijds Voorburgwal, unde stăteau presupușii proxeneți.

Lucrătoarele sexuale care, potrivit poliției și sistemului judiciar, sunt victime ale periculoasei bande de proxeneți, au fost abordate în timpul operațiunii pentru a depune declarații.

La sala de sport TrainMore de pe Oosterdok, un suspect a fost scos din sala de sport de o echipă de arestare. A așteptat jos, pe hol, înconjurat de ofițeri mascați, încătușat, pentru duba poliției, urmărit de sportivii care plecau.

Cooperare internațională

Poliția și sistemul judiciar au lucrat mult timp la ancheta de amploare privind prostituția forțată din Amsterdam. În acest scop, s-a menținut un contact strâns cu autoritățile române. Acestea nu doresc încă să ofere detalii despre suspecți și natura precisă a anchetei, deoarece suspecții sunt ținuți în izolare și li se permite contactul doar cu avocații lor.

„Poliția a arestat un total de șapte suspecți aseară, 14 iulie, într-o anchetă în curs privind traficul de persoane. Patru arestări au fost efectuate în zona Wallen, în timp ce celelalte trei au avut loc simultan în România. Diverse unități (specializate) au participat la operațiune. Din cauza acțiunii, o serie de străzi din zona aglomerată Wallen au fost închise pentru o perioadă. Înțelegem că este posibil ca multe persoane să fi fost martore la operațiunea poliției și că acest lucru ar fi putut ridica semne de întrebare. În interesul anchetei în curs, nu se pot oferi informații suplimentare în acest moment. Suspecții arestați au fost plasați sub restricții imediat după arestare. Aceasta înseamnă că li se permite doar să aibă contact cu avocatul lor. Mai multe informații cu privire la anchetă ar putea fi furnizate ulterior”, a anunțat oficial Poliția.

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